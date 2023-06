Basquetebol: Benfica arrasa Sporting e fica a um triunfo do título

“Encarnados” tentarão renovar o título já no domingo, novamente no pavilhão João Rocha.

O Benfica alcançou nesta sexta-feira uma vitória concludente sobre o Sporting, na visita ao pavilhão João Rocha, e fica agora a um triunfo de se sagrar campeão nacional de basquetebol. No terceiro jogo da final do play-off, os "encarnados" ganharam em casa do rival por expressivos 57-101.

Depois de um triunfo para cada equipa no pavilhão da Luz, os "encarnados", que ao intervalo já estavam na frente por 34-48, venceram a primeira partida no terreno do Sporting, num jogo em que dominaram as operações e terminaram com uma vantagem de 44 pontos.

Buzzer beater de Broussard do meio-campo ?? pic.twitter.com/yooxq0Knx8 — B24 Dunk (@B24Dunk) June 9, 2023

Se, no final do primeiro período, imperava uma igualdade a 17 pontos, no segundo período os visitantes começaram a descolar, com uma percentagem muito alta de conversão dos lançamentos longos. A situação já era difícil par ao Sporting e pior ficou quando Travante Williams acabou expulso, ao intervalo.

Os "leões" não mais conseguiram reentrar no jogo e, com 23 pontos apenas nos terceiro e quarto períodos, viram o Benfica (que teve em Aaron Broussard o melhor marcador, com 21 pontos e com direito a um cesto do meio-campo) descolar no marcador e alcançar números pouco usuais em jogos deste calibre.

No quarto jogo, agendado para domingo de novo no recinto do Sporting (19h), o Benfica garante o título em caso de vitória, enquanto um triunfo dos "leões" leva a decisão para o quinto jogo, que vai decorrer na Luz.