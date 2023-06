Joana Espadinha inaugura o Verão com uma viagem ao início da sua adolescência

O videoclipe começa com uma menina a ouvir num leitor de CD portátil o mais recente álbum de Joana Espadinha, Ninguém Nos Vai Tirar o Sol (2022). Mas a canção que ouvimos não é desse disco, é nova, e é com ela que a jovem cantora e compositora quis começar o Verão. Chama-se Será o que será e é, como a própria explica no texto que acompanha o single e videoclipe, uma viagem ao seu passado: “Escrevi esta canção, embalada por alguma nostalgia, não nego, a pensar na atmosfera de expectativa que antecedia estes momentos tão esperados da adolescência. Como se fosse uma enviada ao passado para avisar a minha versão teen que aproveite aquele momento, sem pensar demasiado, que amanhã logo se verá.” Com produção musical de Ben Monteiro (dos D’Alva), o tema conta com a participação de Matilde Bello, na “pele” de Joana em 1995. “Além da óbvia semelhança física (que ao comparar com as minhas fotos de adolescente chega a assustar), reconheço na Matilde o mesmo olhar sonhador que fazia ansiar por maiores voos”, diz Joana Espadinha. O videoclipe recria uma espécie de jogo que fazia aos 12 anos: “No meu diário, discorria sobre os meus dramas enquanto ouvia a Sheryl Crow, ou o Bon Jovi, assistindo imperturbável da parede do meu quarto graças à revista Super Pop que consumia religiosamente. Sempre que me sentia insegura a dançar, eu e a minha melhor amiga tínhamos um código para ganhar confiança: fazíamos um símbolo com as mãos e começávamos o Jogo do Espelho, que consistia em esquecer os presentes e dançar como se estivéssemos em frente do mesmo. Era quase um superpoder, e funcionava mesmo. Bem que gostaria de o ter utilizado mais vezes na vida…”

Nascida em Junho de 1993, Joana Espadinha licenciou-se em Direito na Nova, em Lisboa e iniciou os estudos musicais no Hot Clube, de onde passou, em 2006, para o Conservatório de Amesterdão, ainda a estudar jazz. Terminado o curso, começou a dar aulas de canto na Escola de Jazz Luís Villas-Boas, do Hot, e de jazz na Universidade de Évora. Como compositora e intérprete, foi passando do jazz a outros géneros musicais (pop, rock, folk), lançando um primeiro álbum a solo, Avesso, em 2014. Seguiram-se-lhe O Material Tem Sempre Razão (2018) e Ninguém Nos Vai Tirar o Sol (2022), do qual foi lançado em 2022 o videoclipe da canção Astronauta. O videoclipe que se estreia esta sexta-feira, Será o que será (com música de Joana Espadinha e letra dela e de Ben Monteiro) foi filmado no Liceu Camões, realizado e editado por Martim Torres. Com Joana (voz, piano eléctrico e sintetizadores) estão Ben Monteiro (baterias, percussão, baixo, sintetizadores) e Pir (guitarra eléctrica).