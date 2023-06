P24. Criador de “Rabo de Peixe”. “Quis respeitar a nossa pronúncia, não criar uma caricatura”

Neste P24, conversamos com o realizador da série “Rabo de Peixe”, Augusto Fraga, sobre o sucesso que a série da Netflix está a ter internacionalmente.

Esta semana, a série portuguesa “Rabo de Peixe” fez história ao entrar no “top 10” global de séries em língua não-inglesa da Netflix. Qual o segredo para o sucesso?

O criador e realizador Augusto Fraga diz que o truque é “super básico”: escrever com o público em consideração. E deixa críticas ao setor do cinema em Portugal. “No cinema, o público é um detalhe e para nós não é um detalhe. Não há lógica nenhuma em fazer televisão e cinema se não for para chegar ao maior número de pessoas possível”.

O realizador, que vem do mundo da publicidade, diz que “esteve a preparar-se nos últimos 20 anos para isto”, já que sempre trabalhou com o público em mente.

Neste P24, responde também às críticas sobre a ausência de sotaque micaelense na série e sobre o alegado “estigma” que acusam a série de perpetuar sobre a população de Rabo de Peixe.