Canto próprio, cena alheia, ribombante aplauso

Se há produções no São Carlos que valeria a pena reter no leque de ofertas de um teatro de ópera, Il Trovatore, de Verdi, é uma delas.

A ópera Il Trovatore, de Verdi, regressou a São Carlos em produção própria, mas resgatando a encenação, a cenografia e os figurinos da produção de 2009 do Teatro Verdi de Trieste. Suponho que esta importação tenha, no imediato, poupado dinheiro ao nosso teatro nacional de ópera, que tem um orçamento ridiculamente provinciano e, portanto, alguma desculpa; este tipo de operação dificilmente se justifica, porém, quando a obra tem procura e potencial de replicação e descentralização. Um teatro nacional deve criar oportunidades para novas leituras das obras consagradas e deveria ter condições para oferecer regularmente produções próprias das mesmas, sem depender de terceiros; desconfio que as condições em que surge este Trovatore sejam incompatíveis com o futuro aproveitamento da produção num quadro de plena autonomia artística do TNSC.