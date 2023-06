Reportagem do PÚBLICO distinguida com prémio “Os Direitos das Crianças em Notícia”

Reportagem do PÚBLICO sobre direitos das crianças com necessidades educativas especiais venceu prémio da Comissão da Protecção de Crianças. Menção honrosa para trabalho sobre saúde mental dos jovens.

Um trabalho do PÚBLICO foi distinguido na 9.ª edição do Prémio de Jornalismo "Os Direitos da Criança em Notícia", na categoria Imprensa Nacional/Online. “Agem sempre como se nos estivessem a fazer um favor. E isso é o pior”, da jornalista Patrícia Carvalho, sobre os direitos das crianças com necessidades educativas especiais, foi o escolhido, em ex-aequo com a reportagem do Expresso "Filhos únicos da Terra".

A reportagem "Os miúdos não estão bem: o impacto da pandemia na saúde mental dos mais novos", assinada pela jornalista Inês Chaíça, do PÚBLICO, recebeu uma menção honrosa na mesma categoria. O trabalho "No país das não-crianças", das jornalistas Inês Pinto Pereira e Inês de Araújo e Silva, do JPN-Jornalismo PortoNet, também recebeu uma menção honrosa na mesma categoria (Inês Pinto Pereira é jornalista estagiária no PÚBLICO).

A entrega do Prémio de Jornalismo “Os Direitos da Criança em Notícia” decorreu no salão nobre do Teatro da Trindade, em Lisboa, esta quarta-feira à tarde. A lista completa de todos os premiados e de todas as menções honrosas (televisão, rádio, imprensa regional) será disponibilizada na página oficial da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Protecção das Crianças e Jovens (CNPDPCJ). Esta foi a nona edição dos prémios promovidos pela CNPDPCJ.