A nova direita híbrida

As eleições de 23 de Julho em Espanha serão um teste à progressão da extrema-direita na Europa e, sobretudo, às contradições que atravessam a direita tradicional. A questão mais importante não é tanto saber se, no caso de vencer, o Partido Popular fará acordos com o Vox. Nesta fase, o fenómeno mais relevante é a adopção dos temas da extrema-direita pela direita tradicional, aquilo que o politólogo neerlandês Cas Mudde designou por "hibridização da direita".