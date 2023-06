Sexta na TV: King Richard e O Tapete Voador

Nos destaques do dia também entram Bons Rapazes, 13 Minutos e a estreia da série The Crowded Room.

CINEMA

King Richard: Para Além do Jogo

TVCine Top, 21h30

Foi o papel que deu o Óscar de melhor actor a Will Smith em 2022, na mesma cerimónia em que protagonizou o polémico estalo a Chris Rock. Encarna Richard Williams, o pai das tenistas Serena e Venus Williams, num drama biográfico sobre sacrifício, superação e motivação. A realização é de Reinaldo Marcus Green; o argumento, de Zach Baylin. Além de Smith, o elenco conta com Aunjanue Ellis, Saniyya Sidney, Demi Singleton, Tony Goldwyn e Jon Bernthal.

13 Minutos

RTP2, 22h51

O ano é 1939. Como tantos outros compatriotas, o alemão Johann Georg Elser é contra os ideais nazis. A sua indignação cresce à medida que o poder de Hitler aumenta, até ao ponto de decidir, numa acção individual, elaborar um plano para assassinar o Führer.

Com assinatura de Oliver Hirschbiegel – o realizador de A Queda: Hitler e o Fim do Terceiro Reich, nomeado para o Óscar de melhor filme estrangeiro em 2005, entre muitas outras distinções –, 13 Minutos é um filme dramático e biográfico que adapta ao cinema a trágica história real de um homem cuja ousadia quase mudou o curso da história.

Bons Rapazes

Fox Comedy, 1h23

Com argumento e realização de Shane Black, uma comédia de acção com Russell Crowe, Ryan Gosling, Kim Basinger e Margaret Qualley nos papéis principais. Na Los Angeles dos anos 1970, a filha de uma funcionária do Departamento de Justiça desaparece.

A mãe, desesperada, contrata um famoso detective privado de métodos pouco ortodoxos. Quando a missão se complica, este pede ajuda a um colega de profissão que, embora um pouco limitado, parece estar ligado à mesma investigação. À medida que avançam, percebem que se estão a envolver numa conspiração com ramificações inesperadas.

Aliados

Fox, 2h

Robert Zemeckis filma, segundo um argumento de Steven Knight, este romance de espionagem passado na II Guerra Mundial, com protagonismo entregue a Brad Pitt e Marion Cotillard. Depois de se apaixonarem em Marrocos, numa missão conjunta para eliminar uma alta patente militar de Hitler, Max e Marianne casam-se, têm uma filha e vivem felizes em Londres. Tudo se altera quando começa a pairar sobre ela a suspeição de ser uma agente dupla com ligações aos nazis.

SÉRIE

The Crowded Room

Apple tv+, streaming

Estreia. Tom Holland e Amanda Seyfried dão vida a um thriller psicológico que envolve crime, mistério, doença mental e a referência a um importante marco para o sistema judicial norte-americano. A história passa-se no Verão de 1979, em Manhattan, onde um homem é detido por envolvimento num tiroteio. Ao longo do interrogatório subsequente, vão-se desvendando as camadas do seu passado e outras revelações.

O criador da série é Akiva Goldsman (oscarizado pelo argumento do filme Uma Mente Brilhante) e a inspiração vem de um livro biográfico que Daniel Keyes assinou em 1981.

DOCUMENTÁRIOS

As Maiores Montanhas do Mundo

Odisseia, 20h51

Quatro episódios, cada um com um cume para explorar, compõem esta série documental. A viagem (semanal) começa nos Himalaias, nas vertentes do Evereste, o pico mais alto do planeta. Seguem-se subidas ao Ben Nevis, nas Terras Altas escocesas, aos Alpes para avistar o Monte Branco e ao Kilimanjaro, também conhecido como o “tecto de África”.

O Tapete Voador

TVCine Edition, 22h

Quinhentos anos depois de Portugal se ter tornado um dos primeiros países europeus a comercializar tapetes persas, o realizador João Mário Grilo fez a viagem ao contrário e foi para o Irão filmar este documentário. Objectivo: “pegar nos tapetes para perceber melhor uma enorme civilização e cultura da qual estamos cortados por questões políticas e por uma enorme incompreensão”, explicou em 2006, na altura em que se preparava para partir para Teerão.

O Tapete Voador é emitido como parte do especial de Documentários em Português, que está em exibição nas sextas-feiras de Junho e que hoje, às 23h, também inclui Entre Ilhas (2021), um estudo da insularidade açoriana pela realizadora e antropóloga Amaya Sumpsi.