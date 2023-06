110 Histórias, 110 Objectos. O 1.º aeromodelo do Técnico

No 96.º episódio, falamos sobre o 1.º aeromodelo do Técnico. O podcast 110 Histórias, 110 Objectos, do Instituto Superior Técnico, é um dos parceiros da Rede PÚBLICO.

O sonho começou a ser desenhado em 2003: da iniciativa e empenho de estudantes do Instituto Superior Técnico nascia uma competição que, apesar de ter sido “um fracasso” na primeira edição, estava condenada ao sucesso. O Air Cargo Challenge reuniu, nesse ano, na base militar da Ota, três equipas nacionais sem que nenhuma delas tenha conseguido pôr o seu modelo a voar. Mas ninguém desistiu e o evento ganhou dimensão internacional, reunindo dezenas de equipas de estudantes de todo o mundo a apresentar os aeromodelos construídos com a missão de levantar voo com o máximo de carga.

O primeiro aeromodelo com o selo Técnico surgiria logo em 2005, na segunda edição do concurso, também com três equipas. Do tamanho de uma pessoa, branco com duas listas vermelha e verde e cheio de logótipos, o seu voo foi a confirmação definitiva de que a competição viera para ficar. Talvez por isso ainda esteja orgulhosamente exposto na cave que serve de abrigo às actividades do Núcleo de Estudantes de Engenharia Aeroespacial do Técnico (AeroTéc), na cave do Pavilhão de Mecânica III, no campus Alameda.

Esta é uma história sobretudo de persistência, como recorda João Pedro Loureiro, antigo estudante de Engenharia Aerospacial, co-fundador da Epton Engerineering e o fundador do Air Cargo Challenge: “No primeiro evento conseguimos um orçamento pequeno, mas lá conseguimos organizar isso… Efectivou-se a primeira competição que basicamente foi um fracasso. Todas as equipas apareceram com aviões que não voavam”. “Fomos todos ao local, levámos as nossas carcaças voadoras e foi a oportunidade de todos se conhecerem uns aos outros e criar esse espírito dos competidores. Decidiu-se que de dois em dois anos íamos organizar a competição para não ser muito pesado para os organizadores. No segundo evento, o Técnico organizou de novo, o evento já apareceu na TV, deu um salto grande. E à terceira edição o sonho de o transformar num evento europeu tornou-se realidade. Na quarta ou quinta edição já tínhamos equipas chinesas a vir à Europa competir, o que me orgulha muito”, complementa.

Nessa segunda edição de 2005, os estudantes do Técnico organizavam e competiam, apresentando o 1.º aeromodelo. Entre eles estava Duarte Albuquerque, antigo aluno de Engenharia Aeroespacial no Técnico e actual professor e investigador. “Não tínhamos muita informação e era necessário adaptar-nos e cruzar as várias disciplinas que aprendemos no curso. Trabalhar em equipa de uma forma organizada”, recorda. Não falamos apenas de recriar um avião de aeromodelismo, mas a missão incluía desafios científicos. “Íamos descobrindo peças que poderíamos utilizar para a nossa aeronave. Algumas deixadas da edição anterior, outras feitas por nós. Sempre que ia à loja (procurar peças) descobríamos uma nova técnica”, descreve

Com tantas tentativas, erros e finalmente voos, a iniciativa deu asas para que grupo que hoje envolve dezenas de estudantes pudesse crescer e estabelecer-se como um dos mais activos do Técnico. Herdeiro da APAE - Associação Portuguesa para a Aeronáutica e Espaço (fundada em 1996), o AeroTéc tem hoje uma diversidade de projectos, desde a construção de rockets ou a organização da Semana Aeroespacial, até à construção de turbinas e de aeromodelos capazes de detectar incêndios. “Somos um núcleo muito polivalente, se alguém tem uma ideia de alguma coisa que quer desenvolver, nós somos um sítio que acolhe essas ideias”, explica Afonso Vale, estudante do Técnico e vice-presidente do AeroTéc. O estudante aponta como grande desafio para o futuro desta área a melhoria de aeronaves autónomas. “Trabalharmos na capacidade de tomar decisões autónomas, baseadas em câmaras, serem capazes de se desviar de obstáculos”, aprofunda. Entretanto, para encontrar este grupo de estudantes o mais seguro é procurá-los em pistas de aeromodelismo dos vários aeroclubes. Mas não só: “Basicamente em qualquer sítio onde nos deixem voar”.

