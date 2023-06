Quem acredita que conseguimos perder 15 quilos até ao Verão?

Imagine-se por breves momentos sentado ao nosso lado, na redacção do PÚBLICO. Tem ao seu lado, três ou quatro jornalistas de olhos presos no ecrã, mãos inquietas a martelar o teclado mas que ocasionalmente vão comentando o que fazem, vêem ou ouvem. E de repente: "Oh pá, isto é mesmo tramado. No fundo é um bocado aquela história de dizeres que no Verão queres pesar menos 15 quilos mas continuas a enfardar comida como um louco. Não dá, assim não dá. Vai dar merda."

A comparação não é minha, aviso já. Mas é justíssima (e a transcrição é o mais fiel possível). Transportando os leitores do Azul para os bastidores das notícias que publicamos, é bom esclarecer que a indignação parte de uma jornalista que estava a trabalhar com os dados de (mais) um estudo que nos confirma que o caminho que estamos a fazer não vai dar a um lugar seguro. Um artigo que conclui que 90% das promessas que ouvimos não são credíveis. As emissões, os maus-tratos ao planeta, os planos por cumprir, a ambição teórica sem acção.

A discussão continuou. Ainda pensámos em ocupar uma parede da redacção papéis a reproduzir todo o tipo de avisos que ouvimos todos os dias. E, neste ponto da conversa, é impossível não fazer a devida vénia ao "nosso" secretário-geral da ONU, António Guterres, que se tem esforçado em fazer as mais impressivas metáforas para chamar a atenção de todos para o problema que estamos a enfrentar. Desde o pé no acelerador na auto-estrada para o Inferno até à carnificina climática, passando pela constatação de que "estamos a tratar a natureza como um quarto de banho" e "no fundo, a cometer suicídio através das nossas acções".

Ao pé destas imagens gritantes de Guterres, a metáfora da dieta de Verão é um passeio no parque. A conversa na redacção acabou por descambar à medida que apurávamos os pormenores da comparação com a dieta de Verão. Poupo-vos desse delírio que acabou por perder o sentido e foi parar ao ponto do ridículo que nos faz rir. Que é, no fundo, o que muitas vezes mais precisamos para enfrentar o desânimo. Rir.

Mas, é verdade. E não tem piada nenhuma. As más notícias não param de chegar. Reparem nesta semana. Partilhámos convosco mais um episódio da luta por água entre as terras secas a Sul de Portugal e Espanha. Vigiámos o furioso Óscar que alagou a Madeira causando danos e quebrando o recorde de chuva em Portugal.

Esta quarta-feira, trouxemos-lhe ainda um par de notícias que também falam de outros recordes, mas são daqueles que nos deviam envergonhar: o mundo teve o segundo Maio mais quente desde sempre e nunca a temperatura da água dos oceanos esteve tão elevada no mês de Maio. A crise climática no seu melhor.

Mas vamos continuar: por cá, divulgámos ainda os dados sobre os mais poluentes em Portugal e que indicam que a refinaria de Sines teve um aumento de emissões de 16% entre 2021 e 2022. Aumento, sim, a realidade em contramão com o futuro.

Antes disso, assistimos também a mais um episódio da longa novela da exploração do lítio em Portugal. Por um lado, demos voz ao presidente da Agência Portuguesa de Ambiente, Nuno Lacasta, que deu um parecer favorável ao estudo de impacte ambiental da mina a nascer em Boticas e que nos explicou porque o fez.

Para dar a outra face, fomos a Boticas. Uma terra tranquila que não teria objecções a um projecto que trouxesse vida à região, mas sem a estragar. Foi aí que conhecemos João Domingues que, sem papas na língua, deixou o desabafo preto no branco: "Esses gajos, grandalhões, acham que o dinheiro compra tudo – e para alguns compra. Só não compra a nossa maneira de viver."

Fomos mais longe do que Boticas. Do outro lado do oceano, trouxemos também a voz de Laura Canineu numa entrevista que não podia ser mais oportuna e que diz em voz alta o que muitos ainda andam a sussurrar com medo. Será que, afinal, Lula da Silva trará uma profunda desilusão quando o tema for a protecção da Amazónia? Mais um medo e a perspectiva de contribuir com mais uns bons quilos para a tal dieta que o mundo todos os dias prova que não é capaz de fazer.

Mais? Mostrámos imagens de Bangladesh a sufocar numa onda de calor e do Canadá a arder ao ponto de tapar o céu de Nova Iorque com fumo. Ouvimos o alerta de cientistas sobre um Verão no Árctico sem gelo mais cedo do que se imaginava nos nossos piores pesadelos. Em tempo de guerra, fizemos eco das acusações de ecocídio e de "uma bomba ambiental de destruição maciça" com a destruição da Barragem de Kakhovka (na Ucrânia) que, além de tudo o resto, ameaça ser uma catástrofe humana e ambiental.

São quilos e quilos a pesar na tal balança que falávamos no início. É peso a mais. Traduzindo a meta do Verão para o calendário das previsões dos cientistas para 2050 ou 2100 não conseguimos evitar a sensação de desalento. Será que ainda vamos a tempo de perder 15 quilos até ao Verão? Infelizmente - desculpem-nos o pessimismo, mas há semanas assim - sou capaz de apostar que no Verão vamos estar com menos saúde ainda, mais gordos ainda. Alguém acredita que conseguimos perder 15 quilos até ao Verão? Para isso, temos de levar o desafio a sério.