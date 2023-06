Papa Francisco será operado esta quarta-feira por risco de obstrução intestinal

O Papa Francisco, de 86 anos, vai ser operado esta quarta-feira sob anestesia geral no Hospital Gemelli, em Roma, por risco de obstrução intestinal, divulgou o Vaticano.

Esta intervenção cirúrgica, considerada necessária pelo agravamento dos sintomas apresentados pelo Papa, segundo a sua equipa médica, levará a "vários dias" de internamento, disse num comunicado o director de imprensa do Vaticano, Mateus Bruni.

O Papa será sujeito a uma “laparotomia e cirurgia plástica da parede abdominal com prótese” para tratar uma obstrução “recorrente, dolorosa e agravada” no intestino. Na terça-feira, Francisco já tinha feito exames no Hospital Gemelli, em Roma.

O pontífice esteve internado durante cinco dias em Março, também em Gemelli, em resultado de uma infecção respiratória. No final de Maio, Francisco cancelou a agenda devido a uma febre.

Visita a Portugal

O Papa Francisco é esperado em Portugal para as Jornadas Mundiais da Juventude entre os dias 2 e 6 de Agosto. De acordo com o itinerário divulgado nesta semana, Francisco encontra-se com o Presidente da República e com o primeiro-ministro logo no dia em que chega. No segundo dia, estará na cerimónia de boas-vindas da Jornada Mundial da Juventude no Parque Eduardo VII.

No dia seguinte, 4 de Agosto, encontrar-se-á com representantes de alguns centros de caridade e solidariedade no Centro Paroquial de Serafina. Ao quarto dia, visitará Fátima. Por fim, a 6 de Agosto, celebrará uma missa solene no Parque Tejo, na zona do Parque das Nações.