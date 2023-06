PSD quer que CPI envie declarações de Galamba ao Ministério Público para investigação

O PSD anunciou esta quarta-feira, através do deputado Paulo Moniz, que irá dar entrada a um requerimento para pedir a extracção da acta da audição de João Galamba na comissão de inquérito à TAP com o intuito de o Ministério Público (MP) apurar se este prestou "falsas declarações".

O requerimento propõe enviar a acta dessa reunião ao Ministério Público para este apurar "se há ou não lugar para aprofundar a eventualidade do crime de falsas declarações" por parte do ministro das Infra-Estruturas em sede daquela comissão de inquérito. Segundo o Observador, será votado na próxima quarta-feira, na sessão da comissão de inquérito à TAP em que será ouvido o ex-secretário de Estado das Infra-Estruturas, Hugo Mendes.

“Ontem [terça-feira] ouvimos com atenção as declarações do secretário de Estado Mendonça Mendes sobre o SIS e a problemática envolvente. Já tínhamos ouvido o primeiro-ministro e recordamos intervenção de João Galamba nesta CPI sobre esta matéria. Há uma questão evidente: as três versões não coincidem”, começou por justificar Paulo Moniz.

“Identificamos uma discrepância grosseira entre o relatado na CPI por João Galamba, o primeiro-ministro e Mendonça Mendes", concluiu depois, explicando ser esta a razão pela qual irão dar entrada ao requerimento.

O PS, que tem maioria, tem bloqueado a maior parte dos requerimentos apresentados na CPI: entre eles, o que pediu acesso a notas do computador de Frederico Pinheiro sobre a TAP (proposta pelo PSD), o que quis a ida do primeiro-ministro (proposta por IL e BE) ou o que requereu o depoimento de Marcelo sobre o SIS por escrito (proposto pelo Chega).