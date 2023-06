Marcelo remete avaliação dos casos TAP e SIS para Conselho de Estado

Presidente da República está, esta quarta-feira, com o primeiro-ministro na África do Sul, mas admitiu que agenda dos dois não deverá permitir a reunião semanal.

O Presidente da República remeteu eventuais consequências políticas resultantes da comissão de inquérito da TAP e de outras audições sobre o Serviço de Informações de Segurança (SIS) para o Conselho de Estado marcado para o final de Julho em que haverá “uma perspectiva global” sobre um “processo em curso”.

Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas em Joanesburgo, África do Sul, onde visitou o Museu do Apartheid com o primeiro-ministro no âmbito das comemorações do Dia de Portugal.

O Presidente foi questionado sobre se acompanhou as audições parlamentares desta terça-feira dos ex-ministros Pedro Nuno Santos e João Leão a propósito da TAP, e também do actual secretário de Estado do primeiro-ministro, António Mendonça Mendes, sobre o seu papel na intervenção dos serviços de informações na recuperação de um computador retirado do Ministério das Infra-Estruturas.

“Não queria, aqui no estrangeiro, falar disso. Lembrava-vos que vos disse que era importante esperar por Julho, temos Conselho de Estado, e nessa altura, teremos uma perspectiva global de um processo que está ainda em curso”, afirmou, em declarações transmitidas pela RTP3, remetendo para o prazo previsto para o fim dos trabalhos da comissão de inquérito à TAP, que é meados de Julho.

Questionado sobre se é nessa altura que vai esclarecer todas as dúvidas, Marcelo respondeu afirmativamente: “Estando um processo em curso, é melhor esperar pelo fim do processo, já não falta muito.”

O Presidente tinha anunciado a marcação de um Conselho de Estado para o final de Julho (ainda sem data marcada) para discutir a situação política, económica e social, confluindo com o final dos trabalhos da comissão de inquérito à TAP. Era também esse timing que António Costa já tinha apontado como o momento de retirar conclusões de todo o caso gerado pela indemnização de 500 mil euros dada à ex-administradora Alexandra Reis e que, entretanto, resultou na polémica intervenção do SIS. Antes, já a 21 de Junho, há outro Conselho de Estado, mas não terá o ponto de agenda sobre a situação interna por ter como convidada a presidente do Parlamento Europeu Roberta Metsola.

Marcelo foi também questionado sobre se vai ter oportunidade de falar com António Costa durante o dia de hoje, quarta-feira, mas o Presidente reconheceu que o programa é muito apertado e que não deve permitir a reunião semanal entre os dois. “Temos um programa praticamente impossível, uma corrida contra o tempo, já vamos atrasados. Ele tem de partir mais cedo de Pretória, eu fico, vamos ver se é possível no meio de um almoço, um jantar, uma visita a uma universidade… Não deve dar tempo para a reunião semanal”, afirmou.

Momentos antes das declarações do Presidente, o primeiro-ministro foi também abordado por jornalistas para comentar as audições de ontem, mas recusou prestar declarações sobre o assunto.