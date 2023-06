Chris Christie oficializa candidatura às primárias do Partido Republicano com ataque a Trump

Como esperado, o ex-governador de Nova Jérsia, Chris Christie, lançou a sua campanha para a nomeação do Partido Republicano nas eleições presidenciais de 2024. E fê-lo com um duro ataque ao ex-Presidente Donald Trump, descrevendo-o como um “solitário”, “mesquinho” e “egocêntrico”, “ultrapassado” porque “já não é o que era” (em referência à sua idade), e ainda “marioneta de [Vladimir] Putin" (por causa dos inquéritos sobre a influência russa na sua eleição e na sua Administração, mas também por causa das posições ambíguas do ex-chefe de Estado em relação à guerra da Ucrânia).

Christie, de 60 anos, foi o governador de Nova Jérsia entre 2010 e 2018. Em 2016, depois de falhar a nomeação dos republicanos, tornou-se uma das primeiras figuras de relevo no Partido Republicano a apoiar a candidatura de Donald Trump. Na altura, foi apontado como possível vice-presidente e também como escolha para o cargo de attorney general (procurador-geral e chefe do Departamento de Justiça), mas limitou-se a chefiar a equipa de transição de Trump, antes de ser despedido – apenas três dias depois das eleições de 2016.

Ainda assim, Christie manteve-se como conselheiro de Trump e o corte só aconteceu quando este recusou aceitar o resultado das eleições de 2020 e a vitória do democrata Joe Biden. Na altura, o antigo governador e ex-procurador federal descreveu os esforços dos advogados do ainda Presidente para alegar “fraude eleitoral” como “um embaraço nacional”.

O objectivo do discurso de lançamento da campanha, em New Hampshire, foi apresentar-se como único candidato disposto a enfrentar directamente Trump. O ex-Presidente, afirmou, “encontra sempre alguém ou alguma coisa para culpar pelos erros, mas encontra sempre um meio de ficar com o crédito do que corre bem”. Trump, disse ainda, “tornou-nos mais pequenos ao dividir-nos ainda mais e ao pôr-nos uns contra os outros”.

Christie quis ainda gozar com algumas das promessas falhadas de Trump, incluindo a promessa de construir um muro ao longo da fronteira sul e de obrigar o México a pagar a obra. E sugeriu também que Trump terá “medo” de debater com alguns dos seus adversários.

Num post da sua rede social, Trump chamou a Christie um “governador fracassado” e fez uma referência ao seu peso.

“Ataco Trump por um motivo duplo: em primeiro lugar, ele merece. E em segundo, é a forma de ganhar”, explicou Christie, assumindo a estratégia. Mas garantindo que não se candidata para travar Trump, mas sim para ganhar, acrescentou: “Como é que estas duas coisas se excluem mutuamente? Ele lidera as sondagens. Devo estar preocupado com quem, Nikky Haley?”, perguntou a rir.

Entre os candidatos já declarados, surge Haley, ex-governadora da Carolina do Sul e ex-embaixadora dos EUA nas Nações Unidas; e Tim Scott, senador da Carolina do Sul. Esta semana vão ainda formalizar as suas candidaturas o actual governador do Dacota do Norte, Doug Burgum, e o vice-presidente de Trump, Mike Pence. E claro, há Trump e o governador da Florida, Ron DeSantis, que, até ver, parecem os únicos com hipóteses de conseguir a nomeação.