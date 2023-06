Porto e Gaia unidos para serem Capital Mundial do Desporto em 2027

Os municípios do Porto e de Vila Nova de Gaia juntaram-se para apresentar uma candidatura conjunta a Capital Mundial do Desporto em 2027. Nos últimos dez anos, as duas cidades promoveram “eventos desportivos de projecção internacional” - como a Red Bull Air Race World Championship, o Campeonato do Mundo de F1 em Motonáutica, a final da Liga dos Campeões ou provas de ciclismo, incluindo a Volta a Portugal - e querem agora aproveitar essa “experiência e conhecimento”.

Em comunicado enviado às redacções, o gabinete de comunicação da Câmara do Porto diz que será apresentado um “programa completo e inovador” para este evento. Neste ano, a capital mundial do desporto é Konya, na Turquia, e em 2014 será Sofia, na Bulgária.

“Os dois municípios dispõem de uma ampla oferta de programas de desenvolvimento desportivo, promovendo o desporto para todos e políticas de incentivo à prática desportiva, realizando também, regularmente, iniciativas desportivas que movem famílias em espaço público”, aponta o mesmo comunicado.

Juntos, os dois municípios apoiam “mais de 20 mil atletas federados, nas mais diversas modalidades”.