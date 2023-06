Como escolher o travesseiro ideal para uma boa noite de sono?

Dores no pescoço, lombar e cervical, além de noites mal dormidas e sono pouco revigorante, podem ser sinais de que chegou a hora de trocar o travesseiro. Apesar de nem sempre receber a atenção necessária, uma boa almofada é de extrema importância para manter a musculatura e as vértebras da coluna em bom estado, além de influenciar na qualidade do sono, avisam os especialistas.

Contudo, com uma grande variedade no mercado, pode ser difícil saber por onde começar a escolher. Segundo especialistas consultados pela Folha, o ideal para aliar o conforto à saúde e ao bem-estar é prestar atenção no material e altura do travesseiro, além de testar o produto antes da compra.

Existe espessura ideal?

Um estudo conduzido pela professora Isabel Sacco, do Departamento de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo), avaliou travesseiros de espuma para apurar qual o mais confortável.

O trabalho testou produtos que tinham entre 5 cm e 14 cm de espessura, e concluiu que aqueles com cerca de 10 cm foram considerados os mais confortáveis pela maioria dos participantes. Eles também promovem melhor alinhamento da coluna e menor actividade muscular. Os testes foram feitos com adultos deitados em posição lateral, a mais recomendada por especialistas.

De acordo com Sacco, travesseiros baixos ou altos demais podem causar fadiga e desgaste muscular, além de dor. "Travesseiro baixo ou muito macio, como os de pena e pluma, geram desalinhamento da coluna, causando encolhimento da musculatura quando ela deveria estar descansando", afirma.

Contudo, não é possível indicar uma altura ideal de travesseiro para todos, já que as medidas necessárias para o melhor alinhamento da coluna podem variar e depender da posição escolhida para dormir. Além disso, é preciso considerar o material utilizado e o quanto ele deforma com o peso da cabeça.

Foto Unsplash/Priscilla Du Preez

Qual o melhor material?

De acordo com um estudo australiano de 2009, látex é o material mais recomendado para o tratamento de dor cervical, além de melhorar a qualidade do sono.

Sacco, porém, ressalta que travesseiros do tipo podem não ser tão confortáveis, já que deformam pouco. Além disso, essa característica também torna necessária a escolha de um tamanho especialmente adequado ao usuário, o que pode dificultar a selecção.

Travesseiros de espuma ou de viscoelástico são uma alternativa mais maleável, afirma a professora. Por outro lado, os de plumas ou penas não são os mais recomendados, pois "precisam ser mais altos, porque deformam muito", diz.

Quando trocar o meu travesseiro?

Segundo o ortopedista especialista em coluna Ricardo Teixeira, os produtos devem ser trocados quando estão muito desgastados, deformados ou causando dor.

Essa deformação ou afinamento ocorre conforme o uso e pode variar de acordo com peso da cabeça e quantidade de ciclos de sono. Além disso, alguns materiais são deformados mais facilmente. "O aspecto mais importante é manter a coluna alinhada, e travesseiros mais firmes costumam manter esse alinhamento preservado por mais tempo", pontua Teixeira.

Contudo, pode ser difícil identificar essa deformação ou desconforto no dia-a-dia. Para não correr riscos, o ideal é seguir o prazo de validade recomendado pelo fabricante, que normalmente é de cerca de dois anos.

Como escolher um travesseiro confortável?

A recomendação dos especialistas para comprar travesseiros vai contra a facilidade oferecida pelas compras online. O melhor é ir até as lojas presencialmente e realizar testes. É importante provar sem a capa de plástico que protege o produto e na posição escolhida para dormir.

Além disso, é necessário ficar algum tempo deitado para que o travesseiro se adapte ao peso da cabeça e atinja a deformação que ocorrerá durante uma noite de sono.

Teixeira também recomenda priorizar marcas tradicionais e com boa qualidade, além de recomendar modelos adaptáveis.

"Não existe um travesseiro ideal para todos", diz. "Indico muitas vezes os travesseiros em camadas de espuma, que podem ser removidas ou adicionadas para adaptar a altura."

Exclusivo PÚBLICO/Folha de S.Paulo

Nota: o PÚBLICO respeitou a composição do texto original, com excepção de algumas palavras ou expressões não usadas em português de Portugal.