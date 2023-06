Cuba Gooding Jr. chega a acordo em caso de abusos sexuais antes do julgamento

A estrela de Jerry Maguire, que ganhou um Óscar em 1997 para melhor actor secundário, chegou a acordo com uma mulher que o acusou de violação há uma década.

O actor norte-americano Cuba Gooding Jr. chegou a acordo, nesta terça-feira, com uma mulher que o processava em seis milhões de dólares e o acusava de a ter violado há uma década. O acordo foi realizado minutos antes da escolha do júri no tribunal federal de Manhattan.

O acordo de última hora significa que a estrela de Jerry Maguire, vencedora de um Óscar, evitará que os detalhes da alegada agressão sejam transmitidos em tribunal, ao mesmo tempo que a queixosa não será forçada a revelar a sua identidade, depois de o juiz distrital de Nova Iorque, Paul A. Crotty, ter decidido na semana passada que a autora das queixas não poderia comparecer a julgamento de forma anónima.

O actor de 55 anos negou as alegações, defendendo que as relações sexuais foram consensuais. Os advogados de Gooding Jr. não prestaram, até agora, quaisquer declarações e também não se conhecem detalhes dos termos do acordo. A advogada Gloria Allred, que representa a queixosa, recusou-se a tecer comentários.

A mulher, que alegou que o actor a persuadiu a ir até ao seu quarto de hotel e a violou, depois de se terem conhecido em Agosto de 2013, num restaurante na zona de Greenwich, em Manhattan, garante que as suas acusações são reais.

Em Agosto de 2020, a queixosa exigiu seis milhões de dólares (cerca de 5,5 milhões de euros) por danos físicos e morais.

Dois anos depois, os advogados de Gooding Jr. defenderam que o facto de “a requerente optar por processar o senhor Gooding Jr. quase sete anos depois não corrigirá nenhuma injustiça grave”, ao que os advogados da queixosa contrapuseram, afirmando que o estatuto de limitações de sete anos também se aplicaria neste caso.

O juiz distrital dos EUA decidiu, na semana passada, que três outras mulheres, que alegaram que Gooding Jr. as agrediu ou tentou agredi-las, teriam permissão para testemunhar no julgamento.

O actor que participou na minissérie de televisão The People vs. O.J. Simpson foi também acusado de toques sexuais não consentidos por 30 mulheres, de acordo com os procuradores.

Cuba Gooding Jr. foi detido em Junho de 2019 em consequência de um caso criminal distinto, depois de uma mulher declarar à polícia que o actor a acariciou sem consentimento num bar perto de Times Square. Mais tarde, Gooding enfrentou acusações adicionais por alegadamente ter tocado em mulheres sem a sua permissão.

Em Abril de 2022, o actor, que também é produtor e roteirista, declarou-se como culpado por ter tocado e forçado beijar uma das mulheres sem o seu consentimento.

O acordo com os procuradores permitiu que Gooding Jr. evitasse uma pena de prisão e que o seu registo criminal ficasse limpo, depois de completar seis meses de aconselhamento psicológico sobre álcool e comportamento.