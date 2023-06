Carlos III vai deixar de ter casa no País de Gales. Em breve, poderá ser alugada

Em nome da poupança, Carlos III vai deixar de ter casa no País de Gales. A propriedade Llwynywermod foi comprada pelo então príncipe de Gales em 2007 e, desde que se tornou rei, passou para o filho William. Agora, o soberano informou que deixará de pagar renda da casa, dando liberdade para que esta possa ser alugada e gerar rendimento, em vez de representar uma despesa para a coroa.

Llwynywermod, em Carmarthenshire no sul do País de Gales, foi comprada por um 1,2 milhões de libras (cerca de 1,4 milhões de euros) há 16 anos e faz parte do Ducado da Cornualha, então detido pelo príncipe de Gales, que passou 40 anos há procura da propriedade certa naquele país. De acordo com o The Guardian, são 192 hectares de terreno, com uma casa principal e edifícios dedicados à agricultura.

Quando Isabel II morreu, em Setembro do ano passado, e Carlos III se tornou rei, o ducado de Cornualha e o título de príncipe de Gales passaram para William, o filho mais velho do novo monarca. Desde então, diz o The Telegraph, Carlos tem sido “obrigado” a pagar renda da mansão, o que representava mais um custo para Buckingham. Como tal, o rei informou que deixará a propriedade no fim desde Verão, quando termina o contrato de arrendamento.

Carlos e Camila sempre disseram ser apaixonados pelo País de Gales, mas a agenda preenchida enquanto soberanos é pouco provável que o casal volte a ter tempo de frequentar a casa como fazia antes.

Foto O exterior da casa VISIT WALES

Também William e Kate não devem ficar com a propriedade, uma vez que os futuros reis preferem ficar sobretudo em hotéis quando vão ao País de Gales, de forma a fomentar a economia local. O príncipe recebe um rendimento anual de perto de 23 milhões de libras pelo ducado da Cornualha, que aumentará com o aluguer de Llwynywermod.

O edifício original da propriedade pertencia a William Williams, primo da rainha Ana Bolena, e data do século XIII ou XIV. Além de ter restaurado toda a propriedade, com recurso a artesãos locais, Carlos, um apaixonado da botânica, também plantou um jardim de rosas, jasmim e madressilva. Quem alugar a propriedade, terá direito a viver num local idealizado pelo rei de Inglaterra.

Não é a primeira vez que a família real britânica aluga uma das suas propriedades. Durante algum tempo, foi possível alugar um dos chalés da propriedade de Sandringham, em Norfolk, uma das casas favoritas dos Windsor, onde passam tipicamente o Natal.

Carlos III tem procurado rentabilizar ao máximo as casas reais, desde logo com a opção de não viver no Palácio de Buckingham, uma escolha que considera ser desajustada dos tempos. A residência oficial serve, sim, para encontros de Estado e outros compromissos, permitindo também maior abertura a visitas. Grão a grão, o soberano vai vincando a sua posição de que a monarquia tem de ser encolhida nos custos e na dimensão.