Real Madrid garante Bellingham por 103 milhões de euros

Médio internacional inglês, de 19 anos, do Borussia Dortmund, agiliza sucessão de Modric e Kroos no gigante espanhol.

Falta apenas o anúncio oficial por parte do Real Madrid, mas o internacional inglês Jude Bellingham assume-se como uma das maiores contratações do emblema espanhol, deixando o Borussia Dortmund a troco de 103 milhões de euros (mais 20 milhões variáveis) para uma nova etapa de seis temporadas de "blanco".

Fora de jogo ficaram o tricampeão inglês Manchester City e o Liverpool, dois dos mais sérios pretendentes à aquisição do médio durante as negociações com o emblema alemão, vice-campeão da Bundesliga.

Jude Bellingham, de 19 anos, deverá assumir-se - a par de Camavinga, Valverde e Tchoauméni - como um dos pilares do meio-campo do Real Madrid, que acelera a transição rumo ao futuro depois do consulado de jogadores como Luka Modric, Toni Kroos e Casemiro.

Jude Bellingham tem sido um jogador preponderante tanto no Borussia Dortmund como na selecção inglesa, que representou no último Mundial do Qatar. O criativo vai além da função de mero centrocampista, tendo contribuído com 14 golos e sete assistências na Alemanha, onde o Borussia deixou escapar o título de campeão na última jornada, depois de no Campeonato do Mundo ter assinado um golo e feito uma assistência em cinco partidas.

Esta é, de resto, a segunda contratação mais cara da história do Real Madrid, só superada pela do belga Eden Hazard, em 2019 contratado ao Chelsea por 115 milhões de euros. No terceiro lugar desta lista, uma posição acima de Cristiano Ronaldo (94 milhões em 2009), está Gareth Bale, que custou 101 milhões, em 2013, quando jogava no Tottenham.