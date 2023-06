Uma final para resgatar a glória europeia

Até pode ser considerada como a menos importante competição europeia de clubes, a terceira no ranking de provas da UEFA, mas para Fiorentina e West Ham a final da Liga Conferência que italianos e ingleses disputam nesta quarta-feira (SIC, 20h), em Praga, significa a hipótese de regressarem às conquistas europeias.

Mais de meio século depois, Fiorentina e West Ham têm a possibilidade de fazer crescer o seu curto currículo europeu, acrescentando mais um troféu ao único que possuem nos seus respectivos museus.

A Fiorentina venceu a primeira edição da entretanto extinta Taça dos Vencedores das Taças, em 1961, derrotando o Rangers, numa final disputada a duas mãos. O West Ham ganhou a mesma competição poucos anos depois — em 1965 —, derrotando na partida decisiva os alemães do 1860 Munique, para além de ter ganhado a Taça Intertoto de 1999 (bateu o Metz).

Desde então, mais nenhum troféu europeu foi ganho pelos finalistas de hoje e não foi por falta de tentativas. Ambos já tiveram mais ocasiões para enriquecer o seu espólio. A Fiorentina esteve novamente na final da Taça dos Vencedores das Taças em 1962, deixando o troféu escapar para o Atlético de Madrid. Antes — em 1957 — sucumbiu às mãos do Real Madrid no jogo decisivo da Taça dos Clubes Campeões Europeus. E, em 1990, perdeu a final da Taça UEFA contra a Juventus. Quanto ao West Ham, falharia a conquista da Taça UEFA em 1976, deixando escapar o troféu para o Anderlecht.

Os percursos de ambas as equipas até à final de hoje também são curiosos. A Fiorentina chega à partida decisiva depois de uma longa viagem na competição, que começou ainda no play-off de acesso à fase de grupos, estava-se em Agosto do ano passado.

Desde então, os italianos somaram 16 partidas nesta Liga Conferência (12 triunfos e dois empates), tendo marcado 38 golos e eliminado pelo caminho o Sp. Braga, no play-off de acesso aos oitavos-de-final.

E na Liga italiana os jogadores de Vincenzo Italiano também revelaram um final de época convincente, vencendo nove e empatando quatro dos seus últimos 15 jogos, terminando a prova no oitavo posto.

Já o West Ham venceu 11 dos 12 jogos que completou nesta Liga Conferência. A equipa de David Moyes não esteve, contudo, tão forte no campeonato caseiro, onde só já perto da última ronda assegurou a manutenção no primeiro escalão do futebol britânico, alcançando aquela que foi a sua mais baixa pontuação no final de uma temporada desde 2020.

Nesta quarta-feira à noite se saberá quem voltará a viver a glória europeia, sucedendo à Roma e garantindo um lugar na próxima edição da Liga Europa, prémio adicional para quem vence a Liga Conferência.