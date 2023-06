Marlowe e o caso do detective ausente

No papel, Marlowe prometia: Neil Jordan, o autor de Jogo de Lágrimas, Mona Lisa ou Entrevista com o Vampiro, cineasta que mesmo quando não acerta justifica sempre a vista de olhos, a bater-se com Raymond Chandler, um dos maiores estilistas da prosa americana, e com John Banville, o escritor irlandês vencedor do Booker que “retomou” a personagem do detective Philip Marlowe num romance de 2014. É esse o romance que Jordan adapta em Marlowe, com William Monahan (The Departed) a assinar o argumento, Liam Neeson no papel do investigador, e um elenco bem mais que estimável com uma gloriosa Jessica Lange, Diane Kruger a fazer de femme fatale, a portuguesa Daniela Melchior a fazer uma perninha, e secundários de estalo como Danny Huston, Ian Hart, Colm Meaney e Alan Cumming. E recordemos que o realizador já se tinha medido, com sucesso, com a herança de Jean-Pierre Melville, ao refazer o seu clássico Bob le Flambeur no mais que estimável O Bom Ladrão

