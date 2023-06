Ilha de Santa Maria com radar espacial destinado a rastrear satélites e detritos

A multinacional LeoLabs inaugurou na ilha de Santa Maria, nos Açores, um radar espacial destinado a rastrear satélites e detritos na órbita baixa e que permite recolher informações sobre uma "área muito estratégica do planeta".

"O radar espacial dos Açores é o último a ser construído com base em sensores que observam a órbita baixa da Terra e rastreiam os detritos espaciais e satélites. Nós somos a única empresa comercial a realizar isto a nível mundial", adiantou esta quarta-feira à agência Lusa o vice-presidente da empresa, Alan DeClerck.

O radar espacial está instalado na zona do teleporto de Santa Maria e permite recolher dados sobre o lixo espacial e satélites localizados na órbita mais perto da Terra (até 800 a mil quilómetros de altitude).

Alan DeClerck explicou que a LeoLabs tem 11 radares em sete zonas diferentes do mundo (como na Costa Rica, Austrália, Argentina e Estados Unidos), sendo o de Santa Maria o primeiro da empresa a ser instalado na Europa.

Na construção de uma "rede mundial de sensores", a instalação do equipamento nos Açores vai permitir "preencher uma área muito estratégica do planeta", explicou. "O radar vai cobrir uma área que nunca foi coberta para rastrear a actividade na órbita baixa. Em termos geográficos, os Açores são uma área bastante estratégica."

Não querendo revelar o custo do novo radar, Alan DeClerk indicou ser um "investimento totalmente assegurado" pela empresa.

O radar vai rastrear o tráfego aéreo espacial, permitindo apoiar os clientes da empresa, como organismos de Defesa, departamentos governamentais, operadores de satélites ou agências espaciais, esclareceu ainda.

O empresário lembrou que o sector do espaço "está a mudar na escala e na economia" devido à entrada do sector privado. "São precisos dados para os novos actores e para as novas infra-estruturas da economia do espaço. Para suportar tudo isso, precisamos de ter informações e rastrear em tempo real", explicou.

Como "critério de selecção" para a instalação do radar em Santa Maria contribuiu também a "prioridade" de Portugal em "tornar-se um actor no espaço", adiantou Alan DeClerck, que destacou o trabalho da Agência Espacial Portuguesa (PT Space). "O nosso investimento ao implementar um radar espacial é um investimento para várias décadas. Portanto, é para nós importante estarmos num ambiente em que o espaço é visto como uma prioridade."