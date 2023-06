Destruição da barragem de Kakhovka: “uma bomba ambiental de destruição maciça”

A destruição de uma enorme barragem no rio Dnipro, na linha da frente, turvou o cenário da tão esperada contra-ofensiva ucraniana contra os invasores russos e ameaça um desastre ambiental para os civis que vivem na zona de guerra. Kiev e Moscovo responsabilizaram-se mutuamente pelo colapso da barragem de Nova Kakhovka, no sul da Ucrânia, que provocou inundações em cidades e terrenos agrícolas circundantes e obrigou centenas de civis a fugir da região.

Com o nível das águas ainda a subir, as autoridades e os analistas começaram a quantificar os custos humanos e ambientais para um dos países agrícolas mais férteis do mundo, afirmando que as povoações e milhares de pessoas estão em risco.

As inundações já submergiram aldeias e cidades em redor da cidade de Kherson, enquanto as autoridades russas avisam que o principal canal que fornece água à península da Crimeia, anexada à Rússia, está a receber muito menos água.

O presidente Volodymyr Zelenskiy disse esta quarta-feira que a destruição da barragem de Kakhovka, no sul da Ucrânia, deixou centenas de milhares de pessoas sem acesso a água potável.

"A principal prioridade agora é fornecer água às regiões afectadas pelo ataque terrorista russo", escreveu o vice-primeiro-ministro Oleksandr Kubrakov no Twitter.

Zelenskiy afirmou ainda que os procuradores ucranianos já contactaram os procuradores do Tribunal Penal Internacional de Haia "para envolver a justiça internacional na investigação da destruição da barragem".

"A destruição de um dos maiores reservatórios de água da Ucrânia é absolutamente deliberada... Centenas de milhares de pessoas ficaram sem acesso normal a água potável", escreveu Zelenskiy na aplicação de mensagens Telegram.

O Ministério da Saúde alertou para os potenciais riscos para a saúde devido aos produtos químicos presentes na água e instou os residentes a beberem apenas água engarrafada e segura e a utilizarem água segura para cozinhar.

O vasto reservatório da barragem também fornece as águas de arrefecimento para a maior central nuclear da Europa, em Zaporizhzhia, controlada pela Rússia. No entanto, o organismo de controlo nuclear das Nações Unidas minimizou o risco imediato, afirmando que fontes alternativas de água poderiam abastecer a central durante meses, se necessário.

Foto Um residente local ajuda a evacuar uma mulher de uma área inundada após a ruptura da barragem REUTERS/Ivan Antypenko

Anos de danos

As consequências da catástrofe far-se-ão sentir durante décadas no sul da Ucrânia. O enorme reservatório por detrás da barragem era uma das principais características geográficas da Ucrânia e as suas águas irrigavam enormes extensões de terras agrícolas num dos maiores países exportadores de cereais do mundo, incluindo a Crimeia, tomada pela Rússia em 2014.

A inundação "terá consequências graves e de longo alcance para milhares de pessoas no sul da Ucrânia, em ambos os lados da linha da frente, através da perda de casas, alimentos, água potável e meios de subsistência", disse o chefe de ajuda da ONU, Martin Griffiths, ao Conselho de Segurança. "A magnitude da catástrofe só se tornará plenamente real nos próximos dias".

As Convenções de Genebra proíbem explicitamente o ataque a barragens durante a guerra. Nenhuma das partes apresentou provas públicas que demonstrem quem foi o culpado.

"O mundo inteiro vai ficar a saber deste crime de guerra russo", disse o Presidente Volodymyr Zelenskiy num dos seus discursos, considerando que este desastre é "uma bomba ambiental de destruição maciça".

Os danos mais vastos para o ambiente e para a agricultura num dos maiores exportadores de cereais do mundo podem ser graves.

Os danos mais vastos para o ambiente e para a agricultura num dos maiores exportadores de cereais do mundo podem ser graves, colocando ainda mais pressão sobre as cadeias de abastecimento globais após o bloqueio dos portos marítimos ucranianos no ano passado. Os preços do trigo subiram mais de 3% na terça-feira.

"O desafio é que se trata de uma barragem muito grande, um dos maiores reservatórios do mundo", disse Mohammad Heidarzadeh, engenheiro civil da Universidade de Bath, na Grã-Bretanha. "Com base na experiência de incidentes semelhantes em todo o mundo, uma área muito grande será afectada e o material perigoso espalhado por toda a área terá um impacto na produtividade da agricultura."

Segundo Heidarzadeh, as inundações vão causar mais perturbações nas cadeias de abastecimento agrícola e a lama deixada pelas águas das cheias pode levar anos a limpar.

Modupe Jimoh, professor assistente de Engenharia Civil e Humanitária na Universidade de Warwick, previu a destruição de quantidades significativas de terrenos agrícolas, afectando o abastecimento alimentar. As águas das cheias arrastarão para o solo produtos químicos e lubrificantes industriais, prejudicando os ecossistemas e a biodiversidade.

"E em locais onde a biodiversidade se desenvolveu durante muitos anos, isso significa que serão necessários muitos anos para inverter os danos e, depois, para os reconstruir", afirmou. "Com a lavagem da água, algumas espécies podem perder-se para sempre."

Impacto nas terras agrícolas

Equipas de salvamento evacuam uma área inundada após a rutura da barragem de Nova Kakhovka REUTERS/Vladyslav Musiienko Área residencial inundada após o colapso da barragem de Nova Kakhovka REUTERS/Alexander Ermochenko Equipas de salvamento evacuam uma área inundada após a rutura da barragem de Nova Kakhovka REUTERS/Vladyslav Musiienko Residentes locais reagem após a sua evacuação de uma área inundada pela ruptura da barragem de Nova Kakhovka REUTERS/Vladyslav Musiienko Residentes locais numa rua inundada, após a ruptura da barragem de Nova Kakhovka REUTERS/Alina Smutko Uma imagem de satélite mostra uma visão de perto da barragem e da central de Nova Kakhovka, na Ucrânia Maxar Technologies/REUTERS Uma mulher mede o nível da água numa rua inundada, após a ruptura da barragem de Nova Kakhovka REUTERS/Alina Smutko Uma mulher mede o nível da água numa rua inundada, após a ruptura da barragem de Nova Kakhovka REUTERS/Alina Smutko Fotogaleria Equipas de salvamento evacuam uma área inundada após a rutura da barragem de Nova Kakhovka REUTERS/Vladyslav Musiienko

A destruição da barragem de Kakhovka irá inundar dezenas de milhares de hectares de terras agrícolas no sul da Ucrânia e poderá transformar em "desertos" pelo menos 500 mil hectares de terras que ficaram sem irrigação, afirmou o Ministério da Agricultura.

"A destruição da central hidroeléctrica de Kakhovka levará a que os campos do sul da Ucrânia se transformem em desertos no próximo ano", afirmou o Ministério da Agricultura. A catástrofe provocará o corte do abastecimento de água a 31 sistemas de irrigação nas regiões ucranianas de Dnipro, Kherson e Zaporizhzhia.

O ministério disse ainda que em 2021 - antes da invasão em grande escala da Rússia - esses sistemas forneceram irrigação em 584 mil hectares, dos quais os agricultores colheram cerca de 4 milhões de toneladas de grãos e oleaginosas. A destruição da barragem deixou 94% dos sistemas de irrigação em Kherson, 74% dos sistemas em Zaporizhzhia e 30% dos sistemas nas regiões de Dnipro sem água, afirmou.

O ministério citou igualmente estimativas preliminares que indicam que cerca de 10 mil hectares de terrenos agrícolas na margem direita da região de Kherson também serão inundados. O ministério não disse qual a quantidade de cereais que se poderá perder devido às inundações.

Na semana passada, o ministro ucraniano da agricultura, Mykola Solsky, adiantou que o país poderia colher 18 milhões de toneladas de cereais de Inverno este ano e que o trigo de Inverno domina a produção.

Rússia acusada de ecocídio

Foto Uma imagem de satélite mostra uma visão de perto das inundações na barragem e na central hidroeléctrica de Nova Kakhovka Maxar Technologies/ REUTERS

Acusando a Rússia de "ecocídio", o Ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, também defendeu que as inundações podem causar danos irreversíveis na região, acrescentando que os animais do jardim zoológico de Nova Kakhovka também morreram com a subida das águas.

A Rússia negou a responsabilidade e acusou a Ucrânia de ter sabotado a barragem para desviar a atenção do que Moscovo disse serem falhas militares ucranianas. Até à data, nenhuma das partes apresentou provas das suas alegações.

Cerca de 100 pessoas na cidade de Nova Kakhovka, controlada pela Rússia, estão presas e milhares de animais selvagens foram mortos após o colapso da barragem de Kakhovka, no sul da Ucrânia, disse também o presidente da câmara da cidade nomeado pelos russos.

As agências noticiosas russas referem que mais de 30 mil metros cúbicos de água estavam a sair a cada segundo do reservatório que a barragem retinha e a cidade corria o risco de ser contaminada pelas inundações, segundo a agência russa noticiosa TASS, citando Vladimir Leontyev.

Leontyev, o presidente da câmara, foi citado pela RIA como tendo dito que "milhares de animais" no Parque Natural Nacional de Nizhnedniprovsky também tinham sido mortos e que a escala do desastre era "enorme".

Segundo este responsável, estão em curso esforços de salvamento para libertar as pessoas presas nas inundações. Um cemitério, um local de enterro para o gado e uma fossa especial onde os animais mortos eram desinfectados foram todos cobertos de água, disse ainda a agência noticiosa russa RIA citando um funcionário não identificado dos serviços de emergência.

A Ucrânia e a Rússia culpam-se mutuamente pela destruição da barragem, que fez transbordar as águas de uma zona de guerra e obrigou milhares de pessoas a fugir. Alguns peritos independentes afirmam que a barragem poderá ter entrado em colapso devido a danos anteriores e a uma pressão intensa sobre a mesma.