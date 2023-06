Depressão Óscar aproxima-se do continente: 11 distritos sob aviso amarelo devido à chuva forte e trovoada

Onze distritos do continente vão estar na quinta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes, que poderão ser acompanhados de granizo e trovoadas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Esta actualização ocorre num momento em que a depressão Óscar está a aproximar-se de Portugal continental.

Já esta quarta-feira, Bragança e Vila Real estarão sob aviso amarelo a partir das 18h e até às 0h de quinta-feira e depois entre as 12h e as 21h de quinta-feira. Os distritos de Viseu, Porto, Guarda, Viana do Castelo, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso amarelo entre as 12h e as 21h de quinta-feira.

O IPMA emitiu também aviso amarelo para as regiões montanhosas da ilha da Madeira por causa do vento forte de sudoeste, com rajadas até 95 quilómetros por hora, entre as 12h e as 18h desta quarta-feira.

O aviso amarelo, o terceiro mais grave da escala, é emitido em "situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica".

Óscar com maior influência na quinta-feira

A depressão Óscar está a aproximar-se de Portugal continental influenciando o estado do tempo a partir do final da tarde desta quarta-feira em Vila Real e Bragança, mas com maior incidência na quinta-feira, segundo Cristina Simões, do IPMA. A meteorologista adiantou que o “pior já passou na ilha da Madeira”, que esteve sob aviso vermelho devido à chuva intensa que provocou inundações e derrocadas, aproximando-se agora a depressão Óscar do território do continente.

“A depressão vai-se deslocando lentamente e aproximar-se do continente. Amanhã [quinta-feira] será a posição mais perto do continente. Ela nunca chega a atravessar e ao aproximar-se do território desloca-se para norte. No entanto, influencia-nos sempre pela proximidade, daí esta instabilidade com precipitação e possibilidade de trovoada”, disse.

De acordo com Cristina Simões, a depressão vai influenciar o estado do tempo no continente a partir do final da tarde desta quarta-feira nos distritos de Vila Real e Bragança e depois na quinta-feira nas regiões do Norte e Centro com chuva forte e trovoada.

“Continuamos com influência desta depressão nomeada Óscar que trará precipitação para hoje com períodos de chuva passando a regime de aguaceiros durante a tarde e que poderão ser temporariamente fortes no interior norte, daí termos emitido aviso amarelo para o final da tarde desta quarta-feira para Vila Real e Bragança”, contou.

A meteorologista do IPMA adiantou que na quinta-feira estão previstos aguaceiros por vezes fortes acompanhados de trovoada durante a tarde, tendo sido emitido aviso amarelo para os distritos de Viseu, Porto, Guarda, Viana do Castelo, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga entre as 12h e as 21h de quinta-feira.

“É uma situação não tão severa como a que aconteceu na Madeira, mas continuamos com alguma instabilidade e dai a continuação da emissão de aviso para estas regiões de precipitação por vezes forte e trovoada para hoje [quarta-feira] e manhã”, salientou.

Cristina Simões acrescentou que o estado do tempo vai ser caracterizado por alguma instabilidade até ao fim de semana. “Parece-nos que a partir de dia 15 deverão terminar estas condições de instabilidade que têm caracterizado o estado do tempo no final de Maio e início de Junho”, indicou.

No que diz respeito às temperaturas, a meteorologista referiu que vão manter-se até ao fim de semana com temperaturas máximas a rondas os 25/26 graus Celsius na região sul e interior e 23/24 em Lisboa e no Porto.

“As temperaturas mínimas vão manter-se da ordem dos 14/15 graus no interior e os 18 nas regiões do litoral”, disse.