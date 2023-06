Falhas afectam operadoras de Internet nacionais

Vários clientes de operadoras de rede nacionais começaram a reportar falhas intermitentes na ligação à Internet por volta das 16h. Os problemas afectaram clientes da NOS, MEO e Vodafone. As falhas terão afectado também tribunais, como a rede do Campus da Justiça, em Lisboa.

Às 16h40, o site Downdetector tinha recebido de 2400 alertas de falhas nas três operadoras. A maioria das falhas referiam-se à NOS. Vários utilizadores também recorreram à rede social Twitter para partilhar falhas temporárias, mas recorrentes, com a ligação à Internet.

O PÚBLICO contactou as três operadoras. No momento do contacto (por volta das 16h30), as operadoras não tinham identificado um aumento na notificação de falhas.

Até ao momento não existe uma explicação sobre o motivo das falhas. A notícia será actualizada quando existir mais informação.