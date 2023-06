Milhares de professores em protesto pedem “respeito pela escola pública”

Foi um ano lectivo de greves e de protestos, os professores dizem-se cansados, mas nem por isso deixaram de vir de várias partes do país à manifestação que neste dia 6 de Junho de 2023 representa simbolicamente os seis anos, seis meses e 23 dias de tempo de serviço que a classe tem congelados e que não tem contado para a progressão nas suas carreiras. É também dia de greve geral de professores.

De manhã no Porto e à tarde em Lisboa, milhares de professores estão a dirigir-se da rotunda do Marquês de Pombal para a Assembleia da República. Empunham faixas e bandeiras com as palavras de ordem que nos habituamos a ver este ano: "Respeito pela escola pública", "Professores em luta pela escola pública". Em causa, dizem, está mesmo a sobrevivência da escola pública. No protesto, o secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof), Mário Nogueira, deu conta de que a adesão à greve rondará os 90% e de que na maior parte das escolas não se realizaram provas de aferição.

Marco Antunes, de 46 anos, e professor de Informática em Pegões, na zona de Setúbal. É da Lousã mas em 2006 foi "desterrado" para aquela zona, na esperança de conseguir entrar nos quadros de uma escola. É professor há quase 20 anos. Está no terceiro escalão. "Já devia estar no quinto escalão", diz.

Hoje em dia, o que ganha é semelhante ao que ganhava no início na carreira. Diz sentir-se "cansado, enganado". "Estão a dividir a classe. Eu tive muitos colegas que eram contratados e depois foram integrados na carreira, passaram à minha frente, porque não apanharam os congelamentos, e agora estas novas medidas vêm dividir ainda mais. Quem está para trás vai continuar à espera. Já nem penso em chegar ao décimo escalão, se calhar nem ao sexto", lamenta.

Dimitri Pinto, de 30 anos, é um dos poucos rostos jovens que marcam presença na manifestação. Professor de História há dois anos, natural de Braga, está a substituir uma colega em Elvas. No ano passado esteve na Covilhã. Para o ano não sabe em que parte do país estará. "É uma profissão com um início um bocado nómada." Está ali pelo percurso que tem pela frente, mas também para estar junto dos colegas que têm tido dificuldade em progredir na carreira.

Foi o gosto pelo ensino, por "transmitir conhecimento aos mais jovens", que o fez entrar na carreira, que sabe difícil. "De certa forma, tinha a admiração dos meus professores de História e foram eles que me trouxeram para esta área para tentar trazer mais conhecimento às gerações mais jovens", diz o jovem professor.

Foto Professores dizem-se "cansados" e "enganados" Nuno Ferreira Santos

Nunca teve dúvidas de que seria uma carreira complicada, de que teria de andar de mochila às costas, de que terá de enfrentar, provavelmente, anos a contrato até conseguir lugar numa escola. "Tenho aqui as minhas expectativas sobre o que é que podemos conseguir com estas manifestações e com estes protestos. É uma forma de mostrarmos o nosso lado, a nossa indignação, e até o próprio desrespeito que existe à carreira docente", diz.

Para Dimitri seria importante que o tempo de serviço congelado dos colegas fosse reestabelecido, que fosse mais fácil aceder aos quadros de zona pedagógica e quadros de escola e até o fim das vagas e das quotas para progressão nos escalões da carreira.

Por agora, quer conquistar mais tempo de serviço, que lhe permita progredir "aos poucos na carreira". "Espero que o Governo e o ministro da Educação consigam solucionar muitos dos problemas, como os de colegas meus que estão na mesma situação que eu há 20 anos", observa.