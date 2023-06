Lar de idosos em Sintra alvo de buscas por suspeitas de maus tratos

A operação, presidida pelo Ministério Público, envolve a GNR e médicos do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses. A denúncia da filha de uma utente foi corroborada por testemunhas.

Um lar de idosos em Sintra está a ser esta terça-feira alvo de buscas por suspeitas de maus tratos aos utentes, numa operação presidida pelo Ministério Público e com a participação de elementos da GNR, revelou a Procuradoria-Geral da República.

As buscas estão a ser efectuadas numa estrutura devidamente legalizada, segundo a nota divulgada pelo Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), que desde Março passou a concentrar os processos ligados a estruturas de acolhimento residencial de pessoas idosas que possam envolver maus tratos a utentes, apropriação indevida de rendimentos e património, ou outros crimes associados ao funcionamento dos lares.

"O processo teve origem em denúncia apresentada pela filha de uma utente, tendo a ocorrência de maus tratos sobre diversos utentes sido corroborada pelo depoimento de testemunhas que exerceram funções na instituição e que se terão mesmo demitido devido às situações que presenciaram", referiu a DCIAP. Esta investigação está sujeita a segredo de justiça, sublinhou a mesma fonte.

Além de um magistrado do Ministério Público e da GNR, estão também presentes nas buscas oito médicos do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (quatro especialistas de Medicina Legal e quatro médicos internos), três elementos da Autoridade de Saúde e dois elementos do Instituto da Segurança Social.

"Estas investigações estão, assim, a começar - ou, nos casos dos inquéritos já antes iniciados, a desenvolverem-se - no DCIAP, ao mesmo tempo que esse departamento estrutura, organiza e dirige os meios necessários a dar uma resposta eficaz e eficiente", resume o comunicado do DCIAP.