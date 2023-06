Homicídio de Jéssica Biscaia: testemunha confirma que as arguidas lhe pediram lixívia

A primeira testemunha a ser ouvida no julgamento do homicídio de Jéssica Biscaia, a menina de três anos que morreu em Junho de 2022, que está a decorrer no tribunal de Setúbal, corroborou dois aspectos relevantes da acusação: que as arguidas lhe pediram lixívia e que estiveram em Leiria, a viagem em que a criança terá sido usada como correio de droga.

