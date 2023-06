O sexo passou a ser uma modalidade desportiva na Suécia?

É verdade que vai haver um Campeonato Europeu do Sexo? Sim. Tem algum carácter oficial? Não.

A publicação

O contexto

Ao longo desta semana, surgiram, na rede social Twitter e noutras plataformas, publicações de vários órgãos de comunicação da Índia a noticiar que a Suécia se teria tornado no primeiro país do mundo a declarar o sexo como uma modalidade desportiva. Nestas publicações, refere-se ainda a realização de um “muito antecipado” Campeonato Europeu do Sexo, criado pela Federação de Sexo da Suécia, a 8 de Junho, em Gotemburgo.

O campeonato, lê-se, inclui sessões de sexo de 40 a 45 minutos, em que os concorrentes tinham as suas performances avaliadas com base em critérios como a capacidade de comunicação, a química entre o casal, o conhecimento sobre sexo e o nível de resistência física. A escolha dos vencedores é feita por um painel de jurados e pelo público.

Os factos

O dito campeonato vai mesmo acontecer, mas não tem nada de desportivo. É organizado pela auto-intitulada Federação do Sexo da Suécia, criada por Dragan Bratic, empresário detentor de vários clubes de strip, que também não tem qualquer reconhecimento formal por parte do mundo do desporto.

O jornal sueco Göteborgs-Posten , da cidade onde o evento se realizará, noticiou a 26 de Abril que a dita Federação de Sexo da Suécia fez um pedido formal à Confederação Nacional do Desporto daquele país nórdico, em Janeiro, para que o sexo fosse qualificado como uma modalidade desportiva. No entanto, a Confederação Nacional de Desporto da Suécia recusou o pedido, e o sexo continua e continuará de fora da lista de desportos reconhecidos.

Ao site Newschecker, de verificação de factos, a Confederação de Desporto da Suécia reitera essa recusa. “A Confederação chama a atenção para o facto de alguns órgãos internacionais estarem a espalhar a informação de que a Federação do Sexo se tinha tornado membro da Confederação de Desporto da Suécia. É informação falsa. Não há uma Federação de Sexo que seja membro da Confederação de Desporto da Suécia”, afirmou Anna Setzman, porta-voz do organismo.

A Federação do Sexo da Suécia, por sua vez, desvalorizou o facto de o seu pedido não ter sido aprovado, e confirmou ao Newschecker que o campeonato vai, de qualquer forma, acontecer a 8 de Junho. “O Campeonato Europeu de Sexo existe e vai começar a 8 de Junho, na Suécia. Se é um desporto ou não, isso não é importante. A Eurovisão também é uma competição e não é um desporto”, declaram em comunicado.

O evento vai ser transmitido num site pornográfico e já há competidores de vários países inscritos, incluindo Portugal.

Resumo

É falso que o sexo tenha sido reconhecido como modalidade desportiva na Suécia. Quanto ao muito falado Campeonato Europeu do Sexo, não passa de um evento promovido por uma organização ligada a um empresário do strip e associado a um site pornográfico. Terá lugar em Gotemburgo, esta semana, mas não tem qualquer carácter oficial - muito menos desportivo.