Quarta na TV: a estreia de Braga, o novo Avatar e mais mistérios

O filme Cem Anos de Perdão, as novas temporada de Superman & Lois e The Good Karma Hospital e a final da Liga Conferência são outras sugestões do dia.

CINEMA

Cem Anos de Perdão

Cinemundo, 20h50

Valência, Espanha. Homens armados assaltam um banco. Têm o golpe planeado ao milímetro.Mas tudo se complica quando os assessores do primeiro-ministro espanhol descobrem o que os ladrões estão realmente a tentar roubar: uma caixa onde um ex-membro do Governo deixou documentos comprometedores. À medida que o tempo passa e várias pessoas são envolvidas, a desconfiança começa a pôr em causa a lealdade dos assaltantes, dos políticos, dos banqueiros e até das forças policiais.

Luis Tosar, Rodrigo de la Serna, Raúl Arévalo, José Coronado, Patricia Vico, Marian Álvarez, Joaquín Furriel e Luciano Cáceres dão vida às personagens do thriller de acção realizado por Daniel Calparsoro, segundo um argumento de Jorge Guerricaechevarría.

Avatar: O Caminho da Água

Disney+, streaming

Depois da estreia nos cinemas, em Dezembro do ano passado, chega hoje à Disney+ a sequela do filme que, em 2009, fez história pelos efeitos especiais até aí inéditos. Atrás das câmaras está novamente James Cameron, que também escreve o argumento em colaboração com Rick Jaffa e Amanda Silver.

Quando Jake Sully (Sam Worthington), um ex-marine confinado a uma cadeira de rodas, resolveu aceitar uma missão ao planeta Pandora, não imaginava o quanto a sua vida ia mudar. Foi nessa viagem que conheceu Neytiri (Zoe Saldana), uma bela nativa da tribo dos na’vi, por quem se apaixonou e com quem ficou a viver, depois de se ter visto forçado a enfrentar a ganância do seu próprio povo.

Dez anos passados, os dois constituíram família e vivem pacificamente com outros membros na’vi. Mas o planeta depara-se com o regresso dos humanos. Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, C.C.H. Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi e Kate Winslet assumem as personagens secundárias.

SÉRIES

Braga

RTP1, 21h01

Estreia-se um novo policial de produção nacional “onde, através da morte de uma criança cigana, se inicia uma descida aos infernos da alma humana, numa luta entre o bem e o mal pela descoberta da verdade”, descreve a RTP.

Nasce de uma ideia original de Tiago Navarro, que assina o argumento com Tiago R. Santos. A realização é de Pedro Ribeiro; a música, de José M. Afonso. Hélder Afonso e Luís Henrique Matos lideram um elenco que também conta com Carolina Frias, Beatriz Domingues, Patrícia André, Marco Paiva, Maria Gil, António Oliveira Nunes, João Maneira, Salvador Gil, Rui Madeira, Carlos Sebastião e Tiago Sarmento. Os oito episódios são debitados semanalmente, sempre com antestreia às 12h, na RTP Play.

The Good Karma Hospital

AXN White, 21h25

O drama médico de Dan Sefton entra na segunda leva de episódios, com novos casos clínicos (e pessoais) para os profissionais de um hospital do sul da Índia onde os recursos são escassos mas as aprendizagens são valiosas. Entre eles está Ruby Walker (Amrita Acharia), a recém-chegada jovem médica anglo-indiana que ainda se está a adaptar à mudança e que, nos novos capítulos, irá aprofundar a ligação às suas raízes.

Superman & Lois

TVCine Action, 22h10

Começa a terceira temporada da série que eleva a um novo expoente a busca do equilíbrio entre a vida familiar e profissional. Clark "Super-Homem" Kent (Tyler Hoechlin) e Lois Lane (Elizabeth Tulloch) enfrentam o maior dos desafios: levar a rotina de um casal “normal” com filhos, em Smallville, ao mesmo tempo os vilões insistem em ameaçar a paz.

DOCUMENTÁRIO

Os Maiores Mistérios da História

História, 22h15

Laurence Fishburne reentra em cena enquanto anfitrião de mais uma colecção de episódios que desvendam “novas informações sobre alguns dos capítulos mais famosos e enigmáticos da história”, promete o canal. A quarta temporada, que é exibida semanalmente em dose dupla, abre hoje a investigar O monstro do Loch Ness e a tentar responder à questão Quem é o assassino do Zodíaco?

DESPORTO

Futebol: Fiorentina x West Ham

SIC, 19h55

Directo. Os hammers ingleses e o clube de Florença defrontam-se em Praga, na final da Liga Conferência, depois de terem afastado, respectivamente, o AZ Alkmaar e o Basileia. O árbitro espanhol Carlos del Cerro Grande dirige a partida.