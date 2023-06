Portugal não está sozinho nos problemas do cinema, mas nenhum país tem bola de cristal

O poder da análise de dados para ajudar o cinema europeu esteve no centro da conferência que o Observatório Europeu do Audiovisual realizou em Lisboa.

Nestes tempos de pânico com as possibilidades da Inteligência Artificial, foi refrescante perceber que a análise de dados não é necessariamente inimiga dos criativos. A ideia de que pode constituir uma ferramenta de ajuda aos produtores, exibidores e distribuidores de cinema está no centro das conferências anuais abertas ao público que o Observatório Europeu do Audiovisual organiza anualmente, e que este ano coube a Portugal receber, no âmbito da presidência rotativa daquele organismo.