Património arqueológico do Sudão em risco devido ao conflito militar

Especialistas apelam à necessidade de se preservar o legado histórico e cultural do país após grupo paramilitar ter entrado no Museu Nacional de Cartum. Outros locais já terão sido danificados.

Arqueólogos e especialistas em património imploraram às facções em combate no conflito militar no Sudão para protegerem as dezenas de milhares de artefactos históricos que se encontram na capital, Cartum, um dos epicentros dos confrontos que decorrem há oito semanas no país africano, na iminência de uma guerra civil.