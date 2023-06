Onda de calor no Bangladesh: “A falta de água e o calor estão a sufocar-nos”

Uma vaga de calor abrasador no Bangladesh levou ao encerramento de escolas primárias esta semana e foi agravada por frequentes cortes de energia. A temperatura máxima subiu para quase 41 graus Celsius, o que representa uma significativa subida de temperatura, tendo em conta que se registavam 32 graus Celsius há dez dias. O Departamento Meteorológico do Bangladesh já avisou que o calor intenso pode durar mais cinco ou seis dias.

O Bangladesh poderá sofrer cortes de electricidade durante mais duas semanas, admitiu Nasrul Hamid, ministro de Estado da Energia e dos Recursos Minerais, uma vez que a falta de combustível provocou o encerramento de várias unidades de produção de electricidade, incluindo a sua maior central a carvão.

“Devido à crise energética mundial e ao aumento sem precedentes dos mercados cambiais internacionais, estamos expostos a esta indesejável redução de carga”, declarou Hamid numa publicação no Facebook.

Calor junta-se a cortes de energia

Esta vaga de calor surge numa altura em que o país já se debate com cortes de energia que prejudicaram a sua economia nos últimos meses, incluindo o sector crucial do vestuário, que representa mais de 80% das suas exportações.

“O tempo está excessivamente quente nestes dias, mas os cortes de electricidade, que duram horas, aumentam ainda mais o nosso sofrimento”, disse Mizanur Rahman, um lojista da capital, Daca. Os residentes, que não podem sequer socorrer-se de ventoinhas para se refrescarem, estão a procurar assistência médica devido ao calor.

“Estamos a receber muitos pacientes que sofreram insolação ou outros problemas relacionados com o calor”, disse Shafiqul Islam, um médico da região Noroeste do país. As autoridades têm vindo a encorajar os residentes a permanecerem em casa e a beberem água, mas a vaga de calor, juntamente com os cortes de electricidade, provocou também a escassez de água em muitos locais.

As alterações climáticas estão a contribuir para ondas de calor mais frequentes, mais graves e mais longas durante os meses de Verão.

“A falta de água e o calor estão a sufocar-nos”, disse Mohammad Sultan, um puxador de riquexó com 52 anos. “Nem uma folha se move em lado nenhum. Não há sombra. Está a tornar-se difícil puxar um riquexó. É muito difícil!”, lamentou.

“Perdi mais de 20 galinhas (só hoje) devido ao calor excessivo. A electricidade está a falhar durante mais de duas horas de cada vez. Nem sequer consigo dormir. Sinto-me desamparado”, desabafou Mohaamd Suman, um vendedor de frangos com 37 anos.

A escassez de energia poderá também perturbar o fornecimento de vestuário de Verão a retalhistas como a Walmart, a Gap Inc, a H&M, a VF Corp, a Zara e a American Eagle Outfitters, alguns dos maiores clientes de exportação do Bangladesh. A perda de exportações irá agravar os problemas relacionados com as reservas de dólares do país, que caíram quase um terço nos últimos 12 meses até Abril, para um mínimo de sete anos, e limitar a sua capacidade de pagar as importações de combustível.

“Lamento profundamente o vosso sofrimento. Quero também assegurar-vos que esta situação é temporária. Voltaremos a estar em boas condições muito em breve”, declarou Hamid, o responsável estatal pelo sector da energia.