Presidente na África do Sul em visita de Estado e para assinalar o 10 de Junho

Terça-feira, Marcelo é recebido pelo seu homólogo sul-africano, mas estará com as comunidades portuguesas durante três dias. Costa participa a partir de quarta-feira.

O Presidente da República estará desde esta segunda-feira e até quinta-feira na África do Sul, para uma visita de Estado, mas também para celebrar o 10 de Junho com as comunidades portugueses naquele país, uma celebração que foi adiada em 2020, por causa da pandemia.

Já esta segunda-feira, na Cidade do Cabo, o Presidente da República visita as Forças Nacionais Destacadas que se encontram em missão “Mar Aberto”, acompanhado da ministra da Defesa, Helena Carreiras, o Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas, general José Nunes da Fonseca, e o Chefe do Estado-Maior da Armada, almirante Gouveia e Melo.

Na terça-feira, dia da visita de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa é recebido, em Pretória, pelo Presidente da República da África do Sul, Cyril Ramaphosa. Um encontro a que se seguirá a prestação de declarações à comunicação social da parte dos dois Presidentes.

Na quarta- prosseguem as celebrações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, já com a participação do primeiro-ministro, António Costa, que, entretanto, efectua uma visita de Estado em Angola. Do programa para este dia faz parte um encontro com os estudantes de Língua Portuguesa na Universidade de Witwatersrand e uma visita ao Museu do Apartheid.

De acordo com a Presidência da República, a comitiva desta deslocação à África do Sul inclui o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, a ministra da Defesa, Helena Carreiras, e o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo.

A Assembleia da República faz-se representar nesta visita pelos deputados Carlos Pereira, do PS, António Maló de Abreu, do PSD, Rui Paulo Sousa, do Chega, Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, e João Dias, do PCP.

As celebrações do Dia de Portugal em território sul-africano estiveram previstas para 2020, em conjunto com a Madeira, de onde são originários muitos dos portugueses e lusodescendentes residentes na África do Sul, mas foram adiadas devido à pandemia de covid-19. Realizam-se, entretanto, na Madeira, em 2021, mas sem incluir a África do Sul, e em 2022 o 10 de Junho foi celebrado em Braga e Londres.

Nos últimos anos, as inscrições consulares de portugueses na África do Sul têm sido em redor de cem mil, de acordo com o Observatório da Emigração. Quanto ao número total de população portuguesa residente neste país, há estimativas díspares, que variam entre 200 mil e 450 mil, incluindo lusodescendentes. Grande parte desta população emigrante tem origem madeirense.