Onde vão ser as celebrações do orgulho LGBTI+? Vê o calendário

De norte a sul do país, entre arraiais, wokshops, conversas e concertos, as celebrações do orgulho LBGTI+ prolongam-se até ao fim de Setembro. Aqui tens um resumo do que não podes perder.

O orgulho LGBTI+ é celebrado de norte a sul do país, entre arraiais, workshops, conversas, concertos e marchas. Os membros da comunidade e aliados têm encontro marcado para comemorar as conquistas da comunidade e reivindicar os direitos que ainda estão por conseguir.

A primeira marcha do orgulho deste ano aconteceu em Coimbra, a 17 de Maio, dando início a um calendário que se estende até ao fim de Setembro. Aqui estão as datas e locais das próximas manifestações.

10 de Junho - Aveiro

A 5.ª Marcha LGBTI+ em Aveiro acontece no Dia do Portugal, e reivindica "um país justo, digno e plural para todes", lê-se nas redes sociais da organização.

A concentração começa às 16h30, no Largo da Estação da CP de Aveiro, com o início da marcha previsto para às 17h. A leitura dos manifestos, por sua vez, está prevista para às 18h, na Praça do Marquês de Pombal – com a possibilidade de haver intervenções.

Depois da marcha, há ainda a Rainbow Party, que começa pelas 19h no Café Amizade — e que se prolonga, a partir das 23h, no Bar Insónia.

10 de Junho – Sintra

Um ano depois da primeira celebração do Mês do Orgulho na Tapada dos Mercês, a Marcha do Orgulho LGBTI+ de Sintra está de volta, “em prol da luta contra a LGBTIQA+fobia e em defesa dos direitos das pessoas viverem a sua sexualidade, vida, identidade, o seu corpo e a sua voz de forma livre e segura”, anuncia o colectivo Sintra Friendly nas suas redes sociais.

O ponto de encontro é na Casa da Juventude, às 15h30.

17 de Junho – Lisboa

A 24.ª edição da Marcha do Orgulho LGBTI+ de Lisboa, a maior do país, volta às ruas no dia 17 de Junho, com o slogan "Existimos, Lutamos, Resistimos!". No ano passado, pelo menos 25 mil pessoas marcharam pela capital.

O ponto de encontro é na Praça do Martim Moniz, às 17h, de onde se seguirá em direcção à Ribeira das Naus – um percurso diferente este ano, para ser mais acessível às pessoas de cadeiras de rodas.

Foto No Arraial Lisboa Pride, em 2022

24 de Junho - Arraial Lisboa Pride

Está também de volta o Arraial Lisboa Pride, organizado pela Associação ILGA Portugal em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa e a EGEAC.

A festa acontece no Terreiro do Paço, das 16h às 22h, e tem entrada livre. Os artistas que vão fazer parte do cartaz serão divulgados nas redes sociais da ILGA e no site do Arraial Lisboa Pride.

1 de Julho - Guimarães

A comunidade LGBTI+ vimaremense sai às ruas pela terceira vez, com o slogan "Guimarães Para Todes". No ano passado, a marcha contou com cerca de 200 pessoas, numa comunidade civil e política “cada vez mais aberta para a causa”, conta Diogo Barros, porta-voz da Humanamente – Movimento Pelos Direitos Humanos, ao P3.

O local de encontro será na Plataforma das Artes, às 15h, de onde partem em direcção à Câmara Municipal de Guimarães.

1 de Julho – Beja Pride

Assente em três eixos — o diálogo, a arte e, sobretudo, a festa —, o Beja Pride retorna este ano pelas mãos da associação Arruaça. "O que pretendemos é uma efectiva celebração da diversidade e da resistência", conta Nádia Mira, presidente da direcção, ao P3.

O evento, continua Nádia, foi criado em 2020, "dada a ausência de estruturas representativas da comunidade na região e a inexistência de qualquer evento Pride em todo o Alentejo". "Não podia continuar indiferente a estas lacunas", diz.

No Jardim Público, a partir das 15h, há conversas, música (com Herlander, Clementine, As Docinhas e DJ Eva b2b Joio), poesia queer, pinturas faciais e também microfone aberto.

8 de Julho - Porto

A Marcha do Orgulho LGBTI+ do Porto volta às ruas tal como tem acontecido nos últimos 18 anos. "Afirmamos a nossa voz, em união, sem vergonha de quem somos. E continuamos a celebrar pelo futuro em comunidade", afirma a organização da marcha nas redes sociais.

Foto Marcha pride no Porto, em 2022 LUSA/MANUEL FERNANDO ARAUJO

Serão três dias de celebração, de 7 a 9 de Julho, com a marcha e o Arraial Mais Orgulhoso do Porto a acontecer no dia 8. O horário e a programação completa ainda vão ser confirmados pela organização através das suas redes sociais.

O ponto de encontro da marcha é na Praça da República. O percurso termina no Jardim da Cordoaria, onde será lido o manifesto. Este ano, a comissão organizadora promete várias surpresas, como concertos, festas e actuações de drag queens.

15 de Julho - Santo Tirso

Pela primeira vez, vai haver uma Marcha do Orgulho LGBTI+ em Santo Tirso. Organizada pela Humanamente — Movimento pelos Direitos Humanos, terá início às 11h – a coordenar com a Marcha do Orgulho LGBTI+ de Barcelos, que acontecerá no mesmo dia, à tarde. O local de encontro é no Jardim da Praça Conde São Bento.

"As marchas vão acontecer, mesmo que só saiam cinco pessoas. E doa a quem doer", diz Diogo Barros, porta-voz da organização, ao P3, depois de ter sido questionado sobre a receptividade que o evento tem em cada cidade. Para este momento inédito, apelam à adesão da comunidade LGBTI+.

15 de Julho - Barcelos

A Marcha do Orgulho LGBTI+ de Barcelos volta pela quarta vez, "para celebrar o orgulho que temos em ser quem somos e na forma que amamos, em luta contra o ódio e discriminação de que somos vítimas", anuncia a organização.

Já se sabe que a marcha deve começar pelas 15h. O local de encontro e demais detalhes ainda vão ser divulgados nas redes sociais da organização.

15 de Julho - Açores

Nos Açores, o orgulho LGBTI+ será celebrado de 10 a 15 de Julho, com uma programação repleta de workshops, encontros, conversas e, de forma inédita, um Azores Pride.

"Mais do que haver um momento, que é muito importante e muito visual, é importante ter um espaço para poder discutir as temáticas e problemáticas da comunidade. Ter um momento para pensar", conta Tânia Moniz, membro da comissão organizadora, ao P3.

A marcha acontecerá no último dia das celebrações, 15 de Julho, na Ilha de São Miguel, em Ponta Delgada. Os restantes detalhes vão ser divulgados pela comissão nas suas redes sociais.

22 de Julho - Ovar

Também pela primeira vez, será realizada a Marcha do Orgulho LGBTIQA+ em Ovar, com o slogan "Nós existimos em Ovar e queremos ficar!". A concentração será em frente à Estação CP de Ovar, no Largo Serpa Pinto, às 14h.

"Vamos lutar contra a discriminação, violência e assédio que sofremos no nosso dia-a-dia e celebrar os nossos amores, as nossas identidades e os nossos corpos", lê-se nas redes sociais da organização.

29 de Julho - Felgueiras

Quatro jovens fundaram o Colectivo Felgueiras Fora do Armário, que organizou a primeira marcha LGBTQIA+ do concelho, para "mostrar que o movimento LGBTQIA+ não acontece só nas grandes cidades", contam.

Saem à rua com o slogan "Felgueiras não se rende e o orgulho não se vende" no dia 29 de Julho, às 15h. O ponto de encontro é o Monumento A Nicolau Coelho, em frente à Biblioteca Municipal.

A marcha termina no Jardim da Praça da República (em frente à Câmara Municipal), onde será lido o manifesto – e haverá microfone aberto com o intuito de dar oportunidade às pessoas que queiram expressar as suas opiniões.

Após a marcha, vai haver uma festa no Bar Love Funk com actuações de vários artistas queer do concelho de Felgueiras e arredores. O cartaz ainda está por confirmar, mas a organização avança que estará presente a drag queen Kristall Queen e haverá DJs. A entrada é gratuita.

9 de Setembro - Vila Nova de Famalicão

Em Famalicão, volta-se às ruas para a segunda edição da Marcha do Orgulho LGBTI+, organizada pela Humanamente – Movimento Pelos Direitos Humanos. O ponto de encontro será na Praça Dona Maria II, às 15h.

No ano passado, 150 pessoas marcharam neste "concelho mais conservador", de acordo com as palavras de Diogo Barros, porta-voz da organização.

16 de Setembro - Santarém

A comissão organizadora da Marcha do Orgulho LGBTI+ de Santarém já confirmou a sua quarta edição. Já se sabe que o início será às 17h. O local de encontro e demais detalhes ainda vão ser divulgados nas redes sociais.

16 de Setembro - São João da Madeira

A 3.ª Marcha do Orgulho LGBTQIA+ de São João da Madeira vai ser realizada à noite, com o slogan "Deixa o Teu Orgulho Brilhar". "Marchamos por ruas mais seguras e pela liberdade de nos expressarmos como queremos. Somos luz", lê-se nas redes sociais da EcosAção, responsável pela marcha.

Com horário ainda por confirmar, terá como ponto de encontro a Oliva Creative Factory, onde também acontecerão concertos, DJ sets, uma feira de artes e mais. A comissão organizadora deixa um apelo para que os participantes "usem e abusem de maquilhagem néon, roupas fluorescentes e luzes led".

30 de Setembro - Vizela

A Marcha do Orgulho LGBTI+ retorna às ruas de Vizela este ano, após a estreia em 2022. A Humanamente – Movimento Pelos Direitos Humanos avança que o local de encontro será o Jardim Manuel Faria, às 15h, com mais detalhes ainda por divulgar nas redes sociais da organização.