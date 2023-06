Trabalhar para o Estado não é mau

Se um extraterrestre tivesse aterrado em Portugal nos últimos meses e visto as inúmeras greves da função pública com que o país se tem defrontado, teria concluído que trabalhar para o Estado português é uma miséria. Mas, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), trabalhar para o sector público em Portugal não é nada mau; na verdade, é até bastante bom porquanto, em média, os salários praticados na administração pública são superiores em 51,2% aos do sector privado. Trocando percentagens por valores nominais, observa-se então que, em 2021, no Estado (em sentido lato) pagava-se uma remuneração mensal bruta média de 2019 euros, enquanto no sector privado o salário bruto médio era de apenas 1335 euros. A pergunta que se coloca é, pois, a seguinte: o que é que isto diz sobre a dimensão do Estado em Portugal?

