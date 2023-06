Mike Pence e Chris Christie vão entrar nas primárias do Partido Republicano

A lista de candidatos do Partido Republicano à eleição presidencial de 2024 nos Estados Unidos vai superar a dezena de nomes nos próximos dois dias, com os anúncios oficiais das candidaturas do ex-vice-presidente dos EUA Mike Pence, do antigo governador de Nova Jérsia, Chris Christie, e do actual governador do Dacota do Norte, Doug Burgum.

