Madeira: chuva ultrapassou nível vermelho nas serras do Funchal

O aviso vermelho emitido pelo IPMA prevê que a intensidade da precipitação deverá aumentar durante a noite. A costa sul e as regiões montanhosas da ilha da Madeira estão sob alerta máximo.

A queda de chuva ultrapassou esta segunda-feira o nível de aviso vermelho em três pontos nas serras sobranceiras à cidade do Funchal, na Madeira, indicou o delegado regional do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Victor Prior.

O responsável explicou, em declarações à Lusa, que o limite de 60 litros por metro quadrado em seis horas (60 mm/6 h) foi ultrapassado no Chão do Areeiro, a 1500 metros de altitude, onde a precipitação atingiu 117 mm, e no Pico Alto, a 1100 metros de altitude, que registou 110 mm.

Por outro lado, a estação meteorológica situada no Monte, a 600 metros de altitude, já sinalizou 100 mm, ao passo que a baixa do Funchal regista 34,3 mm.

A costa sul e as regiões montanhosas da ilha da Madeira estão até esta terça-feira sob aviso vermelho devido à previsão de chuva forte e persistente, em resultado da passagem da depressão Óscar.

O aviso vermelho, o mais grave de uma escala de três, foi emitido pelo IPMA e está em vigor até às 15h de terça-feira, sendo que a precipitação deverá aumentar de intensidade durante esta noite.

O mau tempo está a condicionar a operação no Aeroporto Internacional da Madeira, tendo afectado mais de 20 voos, entre chegadas e partidas, que foram cancelados ou divergiram para outros aeroportos.

O Serviço Regional de Protecção Civil e os serviços de protecção civil municipais mobilizaram equipas de prevenção e todos os percursos pedestres recomendados nas serras da Madeira foram encerrados.