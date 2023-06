Actriz brasileira Fernanda Paes Leme diz ter sofrido abusos na infância

A actriz Fernanda Paes Leme afirmou ter sido vítima de abusos na infância. Em entrevista ao jornal O Globo, publicada neste domingo, 4 de Junho, a apresentadora do podcast Quem Pode, Pod falou sobre a chegada dos 40 anos e do quanto as suas experiências anteriores influenciaram sua vida pessoal e profissional.

Num dos trechos, Fernanda disse que sofreu um episódio de abuso, “com 6 ou 7 anos”. O caso não tinha sido revelado até agora. “Não vou entrar em detalhes, porque não estou pronta. Mas foi forte, pesado, durou muito. Veio de uma pessoa próxima da família. A minha mãe não imagina que tenha acontecido e jamais iria culpá-la, mas isso mostra a importância de se conversar com as crianças”, afirmou.

Algumas de suas características, inclusive, são atribuídas ao episódio, segundo Fernanda: “Esse meu jeito, brava e grossa, apareceu depois disso. Ser reactiva com os homens vem daí.”

Na mesma conversa, a actriz relata que o incidente voltou à memória na época da campanha #MeToo, em 2017. Ali, sentiu uma “sensação de déjà vu dos momentos de infância”. “As roupas que eu vestia, o cheiro do lugar, o quarto em que eu estava, a fronha do travesseiro. Foi um episódio que sempre esteve em mim, mas quando perdi minha virgindade, por exemplo, eu apaguei”, descreve.

Nota: o PÚBLICO respeitou a composição do texto original, com excepção de algumas palavras ou expressões não usadas em português de Portugal.