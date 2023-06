TAP inaugura nova rota de Verão entre Lisboa e Menorca

Quem quiser viajar de Lisboa até à ilha de Menorca com a TAP já pode fazê-lo. O primeiro voo foi neste domingo, e marcou a nova rota sazonal de Verão que tem como destino o arquipélago das Baleares.

Por agora, estão quatro voos disponíveis por semana. A partir do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, os passageiros podem viajar às segundas, quartas, sextas e domingos, com voo marcado para as 15h. A chegada ao aeroporto de Menorca está prevista para as 18h locais, 17h em Portugal continental. Os voos de regresso saem de Mahón, a capital da ilha, às 18h50, com chegada prevista para as 20h da capital portuguesa.

Em comunicado, a transportadora refere que esta nova rota será operada pelas aeronaves Embraer 190. Estes aviões, dos mais actuais e de tecnologia avançada, permitem o transporte de 106 passageiros. A companhia não adianta preços, mas uma pesquisa no seu site devolveu resultados a partir de 98€ por trajecto para alguns dias dos meses de Junho e Julho.

No início do ano, a companhia aérea já tinha anunciado os destinos de Menorca e Palma de Maiorca como novidades nas rotas sazonais de Verão. Para a capital das ilhas Baleares, as viagens foram inauguradas no dia 20 de Maio, com uma oferta de quatro voos disponíveis por semana, que passam a seis a partir do dia 12 de Junho. Já para Ibiza, os voos semanais aumentaram de cinco para sete nesta temporada.

Além das viagens para três das ilhas Baleares, a companhia aérea conta ainda com voos para mais nove destinos em Espanha: Alicante, Barcelona, Bilbau, Gran Canaria, Madrid, Málaga, Sevilha, Tenerife e Valência.

Texto editado por Sandra Silva Costa