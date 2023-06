Autoeuropa: “depois do híbrido virá um eléctrico”, acreditam os trabalhadores

O coordenador da Comissão de Trabalhadores (CT) da Autoeuropa, Rogério Nogueira, vê com "muita satisfação" o anúncio de que a Volkswagen escolheu aquela fábrica, em Palmela, para produzir um novo modelo híbrido, a partir de 2025. E acredita que dado o volume de investimento que vai ser feito para este fim, o futuro daquela unidade, onde trabalham 5000 pessoas, passará também pela produção de veículos 100% eléctricos.

"É com muita satisfação que vemos que o grupo continua a depositar confiança na fábrica de Palmela e a valorizar o profissionalismo e a responsabilidade dos seus trabalhadores. Está em curso um grande investimento de 600 milhões de euros. Acredito que depois do híbrido, mais à frente teremos um eléctrico", afirma o mesmo porta-voz, ao PÚBLICO.

As reacções à entrevista que o director-geral da Autoeuropa dá ao PÚBLICO vão de Palmela a Angola. Thomas Hegel Gunther revelou que a marca alemã atribuiu à sua unidade em Portugal a produção de um novo modelo híbrido, que começará a ser construído em Palmela em 2025 e chegará ao mercado em 2026.

"Vamos a investir fortemente na Volkswagen Autoeuropa, nos próximos cinco anos serão mais de 600 milhões de euros de investimento num produto novo", afirma Gunther, na entrevista publicada nesta segunda-feira.

Em causa está um modelo com motorização híbrida (combustível fóssil e eléctrico), que "irá substituir a produção do actual" T-Roc, feito para o mundo em exclusivo a partir de Portugal (com excepção do mercado chinês, cuja produção é assegurada pela própria China).

Para o representante dos trabalhadores, a garantia de investimento num novo modelo a fabricar em Portugal "ajuda também a desmontar afirmações infundadas de que a Autoeuropa estaria para sair" do país. Rogério Nogueira aludia assim a uma entrevista de Luís Todo Bom no semanário Jornal Económico, na qual este gestor e professor universitário, antigo presidente da Portugal Telecom, sugeriu que a fábrica portuguesa da Volkswagen deixaria Portugal dentro de três ou quatro anos.

Uma afirmação que, segundo a CT e a administração da Autoeuropa, não tem correspondência à realidade.

Mesmo em viagem por Angola, o primeiro-ministro português, António Costa, também reagiu à notícia do dia. "Saúdo a Volkswagen por escolher a Autoeuropa para produzir um novo modelo híbrido. Uma decisão importante para a fábrica de Palmela e para os seus trabalhadores", afirma o primeiro-ministro, numa mensagem publicada no Twitter.

Embora 99,2% da produção da Autoeuropa se destine à exportação, e por essa via a mudança para a produção de um híbrido não tenha impacto relevante nas emissões de CO2 nas estradas portuguesas, António Costa vê aqui "um contributo fundamental para atingirmos a neutralidade carbónica". O que é explicável com o alcance do plano de investimentos que está programado para Palmela.

O grupo sediado na Alemanha tem como objectivo mudar a forma como trabalha, tendo como meta um corte de 80% nas emissões de CO2 face aos níveis actuais. Parte dos 600 milhões reservados para a Autoeuropa será aplicado nesse esforço de descarbonização.

"É uma boa notícia para Palmela, para a região e para o país", resumiu o presidente da câmara, Álvaro Amaro (CDU), em declarações à rádio TSF, nesta segunda-feira.

"Para nós constitui naturalmente uma excelente notícia, que vem confirmar até a expectativa que tínhamos dado nos últimos tempos. Temos trabalhado com a fábrica no sentido de apreciar e agilizar um conjunto de procedimentos e processos que já nos tinham sido apresentados, que passam não apenas pela eficiência energética, uma nova ETAR, mas sobretudo por uma nova fábrica de pintura, especificamente também para viaturas eléctricas, e vem num excelente momento."

O autarca considera a decisão "um excelente passo", lembrando que assegura tanto a manutenção da Autoeuropa como tem impacto em "milhares de postos de trabalho" das empresas que "dependem do cluster automóvel".

"Diria que para toda a Área Metropolitana de Lisboa, mas em particular para Palmela, é sinónimo de que vamos poder alimentar esta esperança de estabilidade e com horizontes de sustentabilidade e futuro", argumenta.

E conclui: "É a confirmação que toda a estratégia da fábrica e do grupo, de reinvestimento nas condições que o município tem acompanhado e ajudado a fazer parte da solução, visavam precisamente garantir a continuidade e a vinda de um novo modelo para esta fábrica que tem uma excelente dinâmica de trabalho, tem técnicos e trabalhadores muito empenhados e, portanto, é uma boa notícia para Palmela, para a região e para o país."