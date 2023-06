Apesar do rombo, Certificados de Aforro de 2,5% ficam longe de depósitos perto de zero

Produto do Estado, com possibilidade de levantamento ao fim de três meses, é uma boa alternativa a aplicações de médio e de longo prazo.

Se em Portugal, a média dos depósitos a prazo se situasse em 3%, como se verificou em Itália em Abril, ou em 2,95% no caso da França, ou ainda em 2,27% na média da zona euro, as alterações feitas pelo Governo aos Certificados de Aforro (CA) poderiam gerar menos contestação. Mas ao contrário desses países, a média das taxas de juro oferecidas pelos bancos a operar no mercado nacional para novos depósitos têm apenas subido muito lentamente, passando de 0,90% em Março para 1,03% em Abril, contabilizando inclusive remunerações de zero ou perto de zero entre as maiores instituições do sector.