Tom Holland fecha o Homem-Aranha em The Crowded Room

Pode parecer divertido, isto de se falar com o elenco de uma nova série com vista a apresentá-la ao mundo, mas só até se perceber que se está impedido de dizer muito sobre ela. Os avisos a vermelho nos emails, as súplicas nas notas de produção, mais linhas encarnadas e recados por pontos em mais emails vindos de representantes da Apple TV+ de vários países, e a advertência, já numa sala privada no Zoom antes das entrevistas, para garantir “nada de spoilers” deviam ter servido para preparar este texto. Só que não. Servem para o esvaziar, para prestar um melhor serviço ao espectador, mas provavelmente delapidando o serviço ao leitor.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt