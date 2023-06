Terça na TV: Churchill na Madeira, Selftape e inteligência artificial

CINEMA

O Peso Insuportável de Um Enorme Talento

TVCine Top, 19h40

Nicolas Cage surge numa versão ficcionada de si mesmo, nesta comédia de acção realizada por Tom Gormican. Com a carreira em declínio, Cage aceita fazer uma aparição na festa de anos de um multimilionário (Pedro Pascal), que vem a saber ser um criminoso procurado. Cage resolve ajudar as autoridades a capturá-lo, usando o que aprendeu nos filmes de acção em que entrou ao longo dos anos.

Dia de Treino

Fox Movies, 21h15

Dirigido por Antoine Fuqua, segue um veterano da brigada de narcóticos que trabalha nos limites da legalidade, nas zonas mais problemáticas de Los Angeles, e que tem como novo parceiro um polícia novato e (ainda) idealista. Denzel Washington ganhou o Óscar de melhor actor com este papel; Ethan Hawke esteve nomeado para o de melhor actor secundário.

Árctico

RTP1, 00h31

Um homem está perdido algures no Árctico, depois de o avião onde seguia se ter despenhado. Resiste aos elementos e aos ataques de animais selvagens, ao mesmo tempo que se esforça por encontrar alimentos para subsistir até ser resgatado. Mas uma circunstância inesperada obriga-o a tomar uma decisão difícil.

Com o dinamarquês Mads Mikkelsen como protagonista, esta história dramática sobre sobrevivência marca a estreia na realização de cinema do brasileiro Joe Penna, que foi catapultado para a fama pelo seu popular canal de YouTube MysteryGuitarMan.

SÉRIES

Selftape

Filmin, streaming

Estreia-se mais uma produção original da Filmin. Embora de ficção, tem profundos pontos de contacto com as vidas reais das actrizes que a assinam e protagonizam: as irmãs Joana e Mireia Vilapuig, estrelas infantis em Espanha graças ao êxito de Pulseras Rojas.

O enredo parte dessa ideia de sucesso precoce para as reencontrar como jovens adultas e ensaiar uma ideia de presente/futuro incerto em que segredos e traumas emergem e redefinem a relação. A minissérie espanhola é composta por seis episódios, com realização de Bàrbara Farré.

Foto Selftape DR

Joe Pickett

TVCine Action, 22h10

Começa a segunda temporada do neo-western criado por Drew Dowdle e John Erick Dowdle, com base nos best-sellers de C.J. Box. Passada no cenário supostamente idílico de uma pequena comunidade rural no seio do Parque Nacional de Yellowstone, segue um guarda-florestal (Michael Dorman) e a sua família à medida que se vêem enredados em intrigas políticas e interesses económicos muitas vezes perigosos. Há novo episódio à terça-feira.

DOCUMENTÁRIO

Churchill na Madeira

RTP1, 23h38

Joana Pontes realiza este trabalho de pesquisa sobre a visita de Winston Churchill à Madeira, no início de 1950, e o significado histórico desse acontecimento. A 1 de Janeiro, desembarcou do Durban Castle para umas férias na ilha. Veio a convite dos Blandy, uma família inglesa (e não de Salazar, cujo convite recusou), com a intenção de passar duas semanas a repousar, pintar e escrever as suas memórias. Foi recebido com pompa e circunstância, e ficou instalado no Reid’s Palace Hotel.

Esses dias são aqui retratados através de materiais da época (imagens, jornais, correspondência, áudios de rádio), reconstituições e testemunhos de personalidades como José Pacheco Pereira, Miguel Albuquerque, Michael Blandy ou Marcelino Abreu, filho do motorista que transportou o estadista britânico. Inclui também filmagens actuais, feitas na Madeira. Co-produzido pela RTP e o canal História, o documentário desenvolve-se em duas partes: O convite (hoje) e A visita (daqui a uma semana).

INFORMAÇÃO

É ou Não É? - O Grande Debate

RTP1, 22h02

Directo. Será uma mais-valia em campos como a medicina, o acesso ao conhecimento ou a prevenção de catástrofes, mas também se pode perfilar como uma ameaça ao mercado de trabalho, aos afectos, ao regime democrático e ao lugar do próprio ser humano. A aceleração vertiginosa da inteligência artificial, pontificada pela popularidade do ChatGPT, desencadeia uma reflexão sobre as virtudes, os desafios e os perigos desta grande – e já bem real – revolução tecnológica.