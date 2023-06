Mais de 500 pessoas mudaram de género e de nome no registo civil em 2022

As pessoas que pediram a mudança de género e de nome no registo civil bateram um recorde em 2022, ano em que 519 pessoas requereram essa mudança. É um aumento de 30% comparativamente com os 399 pedidos do ano anterior, os quais já tinham traduzido uma subida de 70% face aos 234 pedidos de 2020.

