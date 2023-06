Angola: “sensação geral de impotência” face a um Estado visto como incompetente

O médico nefrologista Matadi Daniel afirma que em Angola “os hospitais estão quase todos entupidos” com doentes de malária. “O ataque está a ser avassalador” em todo o país, só no Hospital Geral de Luanda são 300 novos doentes por dia. O director clínico do Centro de Hemodiálise Pluribus África, na capital angolana, fez as contas e resume tudo numa palavra: “Assustador”.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt