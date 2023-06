As obras no Menino de Deus já começaram, mas CR7 ainda é chamado a ajudar

Templo lisboeta é considerado como uma jóia que reúne a “arte total do barroco”. As obras esperadas há muito avançaram com o apoio de uma cooperativa, mas ainda falta muito dinheiro.

O presente ano está a ser de grande alegria para as irmãs da Província Portuguesa de S. José de Cluny que cumprem a sua missão na Igreja do Menino de Deus, no alfacinha bairro de Alfama. Este mês, cumpre-se um ano da primeira fase das obras de restauro do templo por que esperavam há vários anos.