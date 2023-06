Estrangeiros representam 4% dos apostadores online em Portugal

Brasileiros são os estrangeiros que mais jogam online, seguindo-se cabo-verdianos e nepaleses. Volume de apostas foi de 3400 milhões no primeiro trimestre e receitas bateram recorde com 196 milhões.

O jogo online movimentou 3417 milhões de euros em apostas no primeiro trimestre deste ano, o que representa uma subida de 35% em relação ao mesmo período de 2022, mas menos 0,7% do que no último trimestre do ano passado (período em que se bateu um novo máximo).