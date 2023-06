Sérgio Conceição: “Um dos melhores jogos que tive no FC Porto”

“Um dos melhores jogos que tive no FC Porto.” Sérgio Conceição já teve muitos e bons jogos como treinador do FC Porto, muitos deles a valerem títulos, e, para escolher esta final da Taça de Portugal entre os 327 que já leva no banco dos “dragões”, é porque, aos seus olhos, foi um jogo especial. Conceição explica: “É uma análise simples de fazer, fomos superiores a uma equipa que fez um trajecto excelente. Do princípio ao fim fomos superiores, não abdicámos das nossas características, controlámos. Se fossemos um bocadinho mais eficazes, o resultado seria outro, foi um jogo cheio de coisas boas.”

A final do Jamor terminou com mais um título para ele e para o FC Porto, o terceiro em quatro possíveis na época e o quinto dos últimos seis no futebol português. Para Conceição, este jogo também serviu para mostrar que, com mais alguma consistência nos primeiros meses da época e teria sido quatro em quatro e seis em seis. “Se tivesse sido sempre assim, estaríamos a festejar o quarto título. O FC Porto foi muito competitivo em todas as competições.”

E a próxima época? “Deixem-me saborear este título, é mais um para o museu”, respondeu Conceição. E poderá Conceição prometer que vai continuar no Dragão? “Que pergunta é essa? Tenho um ano de contrato, não há nada a dizer. Posso desfrutar desta conquista? Os adeptos não perguntaram nada, não há nada acrescentar e é importante valorizar o que conquistámos hoje.”

Artur Jorge “desiludido”

Derrota como jogador e derrota como treinador. Vinte e cinco anos depois de ter perdido uma final como capitão do Sp. Braga contra o FC Porto de Sérgio Conceição, Artur Jorge voltou sair do Jamor de mãos vazias e com um sabor a frustração. Mas sem considerar que esta derrota (e da forma como aconteceu, com domínio total dos “dragões”) signifique um passo atrás na afirmação do clube minhoto como membro da elite do futebol português.

“Sinto-me desiludido acima de tudo, por aquilo que era a ambição, emocionado com o apoio dos nossos adeptos. Este era um troféu que queríamos levar para Braga, mas o impacto da derrota é rápido. Temos de saber reagir e começar já preparar a próxima temporada, no futebol as coisas são muito rápidas. Agora, vamos para mais uma temporada comigo à frente do Sp. Braga”, frisou o técnico dos “arsenalistas”. “Tudo o que seja desvalorizar a nossa época é de mau tom. Mais oportunidades virão, temos de acreditar e trabalhar para voltar às finais”, acrescentou.