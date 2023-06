GP de Espanha: um passeio de Verstappen a bordo de um Fórmula 1

Mais uma corrida de Fórmula 1, mais um passeio de Max Verstappen, que colocou em pista um domínio tremendo sobre todo o pelotão no Grande Prémio de Espanha.

O campeão do mundo somou pole position, vitória, liderança em toda a corrida, volta mais rápida e venceu neste domingo a prova espanhola, chegando aos 169 pontos no campeonato – tem, agora, mais 17 do que Sergio Pérez.

Lewis Hamilton e George Russell completaram o pódio, a única luta possível para o “comum mortal” do universo da F1.

Sainz tentou, mas pouco

Não seremos injustos ao dizermos que é unânime que a Red Bull tem, por estes dias, o melhor carro do pelotão da Fórmula 1. Mas a pista da Catalunha, por ser especialmente completa e variada, acentua ainda mais a qualidade do carro mais capaz – Verstappen conseguia tirar tempo em curvas de alta carga aerodinâmica, como sempre faz, mas tinha também o carro mais veloz em recta. Os tempos da qualificação, na qual Verstappen tirou quase meio segundo a Carlos Sainz, atestam esta discrepância.

O que significa isto na prática? Que Max teria, em tese, condições para um domínio claro durante a corrida. Mas significa também que uma ajuda dos “deuses da chuva” seria essencial para animar a prova. Mas nada aconteceu.

A chuva não apareceu e o mais perto disso foi o suor no capacete de Russell, que enganou toda a gente com um falso alarme de chuva em Barcelona.

Max surpreendeu ao sair para esta corrida de pneus médios quando quase todo o pelotão saiu de macios. Problema na primeira fase da corrida, considerando o melhor desempenho dos macios? Nem por isso. Apesar de ter sido pressionado por Sainz no arranque e na primeira curva, Verstappen abriu uma vantagem de mais de um segundo logo na primeira passagem pela meta.

Mercedes com ritmo

Os dois Aston Martin partiram bem, com duas posições ganhas por Lance Stroll e Fernando Alonso – o primeiro ganhando uma posição de pódio, que viria a perder para Hamilton algumas voltas depois.

A ultrapassagem do britânico era o sinal de que o aquecimento dos pneus estava a dotar os Mercedes de um bom ritmo de corrida, já que Russell, com posições ganhas, também já rodava em quinto lugar.

Apesar do composto médio – e de parecer não estar a forçar muito o pneu –, Verstappen estava a ganhar meio segundo por volta a Sainz e fazia uma corrida só sua.

Em rigor, o ritmo do Ferrari também não era de encher o olho e, apesar de suficiente para não ser ultrapassado por Hamilton na manobra das boxes, acabou por perder a posição pouco depois – e cedeu também para Russell na volta 37, perdendo o pódio.

O Ferrari de Sainz parecia estar a andar para trás – e ainda vinha Pérez na perseguição –, enquanto o de Leclerc, que saiu das boxes, já rodava no top 10, mesmo não estando com um ritmo muito forte.

Chuva? Não, era suor

Na frente da corrida o cenário era profundamente aborrecido, algo que foi lembrado nos comentários da Sporttv através da seguinte premissa: “Já repararam que Verstappen mal apareceu nas imagens?”.

Quando o líder não é focado pela transmissão essa é a maior prova do perfil aborrecido da prova, pelo que a animação vinha apenas dos duelos no meio do pelotão, onde rodava com sucesso o japonês Tsunoda, a fazer uma corrida tremenda de trás para a frente, tal como Leclerc.

De repente, houve alguém a reportar chuva numa parte do circuito. Era Russell, que mais tarde, à falta de mais água, perguntou à equipa se mais algum piloto tinha dado pela chuva. “Posso ter confundido com suor no meu capacete”, disparou, num momento que por certo se tornará viral nas redes sociais.

O falso alarme de chuva esvaziou o entusiasmo que houve durante os minutos em que se “salivava” pela confusão causada pela possível água na pista.

A única coisa que separava os Mercedes de terminarem em segundo e terceiro era a possibilidade de Pérez conseguir gerir os pneus ao ponto de não voltar às boxes. Era difícil, mas não impossível, até porque o carro já estava mais leve com o gasto de combustível e, portanto, mais “amigo” dos pneus.

A dúvida ficou desfeita na volta 51, quando Pérez, com um ritmo bem abaixo dos Mercedes, sabia que não iria sobreviver. Parou, caiu para quinto e a estratégia passou a ser outra: ter ritmo forte o suficiente para ir novamente atrás dos Mercedes. Mas nada aconteceu.