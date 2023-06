Hóquei em patins: Benfica afasta FC Porto rumo à final da Liga

“Encarnados” levaram a melhor sobre o rival no quinto jogo das meias-finais do play-off fo campeonato.

O Benfica vai discutir com o Sporting a final do campeonato nacional de hóquei em patins. Neste domingo, as "águias" venceram o FC Porto no derradeiro jogo das meias-finais, por 6-4, e impuseram-se por 3-2 no conjunto da eliminatória.

No pavilhão da Luz, assistiu-se a uma primeira parte equilibrada e com o FC Porto a colocar-se em vantagem, por Ezequiel Mena, mas os anfitriões igualaram a partida antes do intervalo, num golo que envolveu Nicolía e finalização a meias entre Pablo Alvarez e um defesa adversário.

No segundo tempo, o FC Porto recolocou-se na frente, por Gonçalo Alves, numa recarga a um livre directo, e o Benfica voltou a empatar numa situação de underplay, por Lucas Ordoñez, antes de Roberto Di Benedetto colocar as "águias" pela primeira vez em vantagem.

O Benfica aproveitou, então, um período de menor concentração do adversário para fugir no marcador, com golos de Gonçalo Pinto e novamente Di Benedetto. De bola parada, Gonçalo Alves ainda reduziu, com Carlo Di Benedetto a reduzir depois a diferença para um golo, mas Lucas Ordoñez sentenciou o encontro de livre directo, já nos últimos segundos.

Os "encarnados" têm agora três dias para recuperarem já que, na quinta-feira, iniciam em casa a final do campeonato diante do Sporting, que ficará decidida quando uma das equipas conseguir três triunfos.